У столиці Чехії відкриють хаб для допомоги українцям

Тут буде сконцентрована допомога українцям; вже вибрали локацію і вирішили питання з фінансуванням.

У Празі відкриють хаб для допомоги українцям.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції за результатами зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом, передає кореспондент LB.ua.

«Чехія зараз у час цієї війни прийняла сотні тисяч наших людей, українців, прийняла їх з повагою та щирим бажанням допомогти. І я хочу за це подякувати, за цю повагу до України, тепле відношення, людське відношення до українців.І у нас є домовленість про відкриття в Празі Центру єдності для українців», — заявив він.

Президент нагадав, що це відкриття центру в Празі — один з проєктів у рамках державної програми по відкриттю таких спеціальних хабів. «Де буде сконцентрована допомога нашим людям. Вже є локація, вже є фінансування», — додав він.

Також, зі слів президента, вкрай важлива вся економічна та гуманітарна робота Чехії для України. Це стосується зокрема реконструкції.

«Є рішення про патронат Чехії над нашою Дніпровщиною і саме в питаннях відновлення, в питаннях розвитку. Я хочу подякувати за це», — сказав президент.