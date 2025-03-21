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У столиці Чехії відкриють хаб для допомоги українцям

Тут буде сконцентрована допомога українцям; вже вибрали локацію і вирішили питання з фінансуванням.

У столиці Чехії відкриють хаб для допомоги українцям
акція у Празі, фото ілюстративне
Фото: Facebook/ Yevhen Perebyinis

У Празі відкриють хаб для допомоги українцям.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції за результатами зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом, передає кореспондент LB.ua

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«Чехія зараз у час цієї війни прийняла сотні тисяч наших людей, українців, прийняла їх з повагою та щирим бажанням допомогти. І я хочу за це подякувати, за цю повагу до України, тепле відношення, людське відношення до українців.І у нас є домовленість про відкриття в Празі Центру єдності для українців», — заявив він. 

Президент нагадав, що це відкриття центру в Празі — один з проєктів у рамках державної програми по відкриттю таких спеціальних хабів. «Де буде сконцентрована допомога нашим людям. Вже є локація, вже є фінансування», — додав він. 

Також, зі слів президента, вкрай важлива вся економічна та гуманітарна робота Чехії для України. Це стосується зокрема реконструкції.

«Є рішення про патронат Чехії над нашою Дніпровщиною і саме в питаннях відновлення, в питаннях розвитку. Я хочу подякувати за це», — сказав президент.

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