Троє людей потрапили до лікарні після обстрілу Херсона

Троє людей постраждали напередодні, 20 березня, близько 20.00 внаслідок ворожого обстрілу Херсона.
Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Поранених доставили до лікарні.
«Жінки 75 та 50 років і 68-річний чоловік отримали контузію та вибухову травму. Медики дообстежують потерпілих», - додав Мрочко.
- Напередодні уЗеленівці Херсонської області російський дрон атакував будинок 85-річної жінки.
- У Херсоні внаслідок ворожого обстрілу того дня постраждав чоловік. Він отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення.