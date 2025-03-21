Троє людей потрапили до лікарні після обстрілу Херсона

«Жінки 75 та 50 років і 68-річний чоловік отримали контузію та вибухову травму. Медики дообстежують потерпілих», - додав Мрочко.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

У потерпілих – контузії та вибухові травми.

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