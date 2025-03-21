Колись ціла група російських загарбників загинула лише через те, що один з них побачив на дереві серед лісосмуги дверний дзвіночок. І, звісно, натиснув кнопку.

Часто піхотинця на війні рятують дуже прості правила. Деякі з них доволі очевидні, як в наведеному випадку. Деякі ж - контрінтуїтивні. Інтуїція деколи каже переляканому солдатові, на якого летить ворожий дрон, залягти та сховатися в ямці - і це найкраще, чого може побажати оператор того дрону. Хазяйновитість підказує підібрати залишений противником на покинутій позиції автомат - але і це може вартувати життя.

Про те, що слід запам’ятати, щоб не загинути наглою смертю, розповідає у відео в рамках спільного проєкту ОСУВ "Хортиця" і LB.ua "Війна. Покровський напрямок" командир відділення інженерно-саперної розвідки на позивний Мароканець.