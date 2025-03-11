Бойовий медик Костянтин - герой другого випуску спільного проєкту LB.ua і ОСУВ “Хортиця” “Війна. Покровський напрямок”.

Костянтин присвятив життя медицині катастроф, а 2015 - після вторгнення російського агресора - пішов на фронт і з того часу воює. Зараз його ключова місія - навчати інших воїнів рятувати власних побратимів, а в цьому не можна дозволяти ані помилок, ані лінощів.

“Я завжди намагаюсь мотивувати хлопців, щоб вони напрацьовували м’язову пам’ять - у перев’язках, накладанні турнікета, тампонаді. Наголошую на тому, що дома вони так само мають допрацьовувати це все. Я даю їм турнікет робочий, щоб грали в гру наклади собі турнікет: один одному кидає, озвучує, яка кінцівка поранена. Тому що у стресовій ситуації мізки не працюють, працюють тільки руки”, - говорить медик.

“Зажди мотивую: сьогодні ти не навчив його, а завтра він буде накладати турнікет або робити пов’язку. Це їх трішки розчехляє”, - додає Костянтин.

На його думку, курси тактичної медицини мають проходити не тільки військові, а й цивільні.

