Наслідки ворожих обстрілів: мешканців Одеси попередили про погіршення якості повітря через велику кількість пожеж

Після нічних ворожих атак мешканців Одеси попередили про погіршення якості повітря через велику кількість пожеж. Про це повідомила міська рада.
“До уваги одеситів! За інформацією ГУ ДСНС в Одеській області в Одесі за добу зафіксовано 5 пожеж, внаслідок чого у повітря потрапила значна кількість забруднюючих речовин, продуктів горіння”, – йдеться у повідомленні.
У міській раді зазначили, що профільні служби здійснюють моніторинг стану атмосферного повітря, про результати якого буде повідомлено додатково.
До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:
- За можливості не перебувайте на відкритому повітрі, особливо під час періодів інтенсивного диму.
- Тримайте вікна та двері зачиненими, щоб запобігти потраплянню диму в приміщення.
- Підтримуйте водний баланс. Пийте багато води.
- Використовуйте маску або респіратор.
- Використовуйте очисники повітря.
- Робіть вологе прибирання приміщень.
Стан повітря та радіаційний фон можна відстежувати на вебресурсі Міндовкілля «Екозагроза».
Нагадаємо, що в Одесі унаслідок атаки РФ горіли резервуари із пальним, склад іграшок і будинок. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.