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Наслідки ворожих обстрілів: мешканців Одеси попередили про погіршення якості повітря через велику кількість пожеж

У Одесі унаслідок нічної атаки горіли резервуари із пальним, склад іграшок і будинок.

Наслідки ворожих обстрілів: мешканців Одеси попередили про погіршення якості повітря через велику кількість пожеж
Наслідки атаки у Одесі
Фото: ДСНС

Після нічних ворожих атак мешканців Одеси попередили про погіршення якості повітря через велику кількість пожеж. Про це повідомила міська рада. 

“До уваги одеситів! За інформацією ГУ ДСНС в Одеській області в Одесі за добу зафіксовано 5 пожеж, внаслідок чого у повітря потрапила значна кількість забруднюючих речовин, продуктів горіння”, – йдеться у повідомленні. 

У міській раді зазначили, що профільні служби здійснюють моніторинг стану атмосферного повітря, про результати якого буде повідомлено додатково.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

  • За можливості не перебувайте на відкритому повітрі, особливо під час періодів інтенсивного диму.
  • Тримайте вікна та двері зачиненими, щоб запобігти потраплянню диму в приміщення.
  • Підтримуйте водний баланс. Пийте багато води.
  • Використовуйте маску або респіратор.
  • Використовуйте очисники повітря.
  • Робіть вологе прибирання приміщень.

Стан повітря та радіаційний фон можна відстежувати на вебресурсі Міндовкілля «Екозагроза».

Нагадаємо, що в Одесі унаслідок атаки РФ горіли резервуари із пальним, склад іграшок і будинок. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

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