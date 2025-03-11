Наслідки ворожих обстрілів: мешканців Одеси попередили про погіршення якості повітря через велику кількість пожеж

У Одесі унаслідок нічної атаки горіли резервуари із пальним, склад іграшок і будинок.

Після нічних ворожих атак мешканців Одеси попередили про погіршення якості повітря через велику кількість пожеж. Про це повідомила міська рада.

“До уваги одеситів! За інформацією ГУ ДСНС в Одеській області в Одесі за добу зафіксовано 5 пожеж, внаслідок чого у повітря потрапила значна кількість забруднюючих речовин, продуктів горіння”, – йдеться у повідомленні.

У міській раді зазначили, що профільні служби здійснюють моніторинг стану атмосферного повітря, про результати якого буде повідомлено додатково.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

За можливості не перебувайте на відкритому повітрі, особливо під час періодів інтенсивного диму.

Тримайте вікна та двері зачиненими, щоб запобігти потраплянню диму в приміщення.

Підтримуйте водний баланс. Пийте багато води.

Використовуйте маску або респіратор.

Використовуйте очисники повітря.

Робіть вологе прибирання приміщень.

Стан повітря та радіаційний фон можна відстежувати на вебресурсі Міндовкілля «Екозагроза».

Нагадаємо, що в Одесі унаслідок атаки РФ горіли резервуари із пальним, склад іграшок і будинок. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.