Окупанти обстрілювали Харківщину упродовж доби. Через це поранення отримав чоловік.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Уночі 10 березня 21:54 у м.Балаклії Ізюмського району унаслідок влучання БПЛА "Герань-2" в дах складського приміщення пошкоджено поруч будівлю складу, 3 трактори, сіялку, комбайн, вантажний та 2 легкові автомобілі. Постраждав 61-річний чоловік.
Декілька разів окупанти атакували Куп'янськ.Через це пошкоджено приватний будинок, горіла трава. А в с.Осиново Куп'янського району унаслідок обстрілу горіла трава. У с.Радьківка пошкоджено приватний будинок та виникло загоряння приватного будинку поруч. У с.Куп'янськ-Вузловий унаслідок обстрілу пошкоджено квартиру. А в с.Курилівка пошкоджено приватний будинок, паркан.
Також будинок пошкодили обстріли і у с.Козача Лопань.
У с.Новоплатонівка Ізюмського району на відкритій території унаслідок обстрілу РСЗВ горіла трава та очерет.
На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська.На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Богуславки.
- Раніше "шахеди" пошкодили на Харківщині два підприємства.