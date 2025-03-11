У Балаклії ворожий дрон влучив у дах складу і пошкодив техніку.

Окупанти обстрілювали Харківщину упродовж доби. Через це поранення отримав чоловік.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Уночі 10 березня 21:54 у м.Балаклії Ізюмського району унаслідок влучання БПЛА "Герань-2" в дах складського приміщення пошкоджено поруч будівлю складу, 3 трактори, сіялку, комбайн, вантажний та 2 легкові автомобілі. Постраждав 61-річний чоловік.

Декілька разів окупанти атакували Куп'янськ.Через це пошкоджено приватний будинок, горіла трава. А в с.Осиново Куп'янського району унаслідок обстрілу горіла трава. У с.Радьківка пошкоджено приватний будинок та виникло загоряння приватного будинку поруч. У с.Куп'янськ-Вузловий унаслідок обстрілу пошкоджено квартиру. А в с.Курилівка пошкоджено приватний будинок, паркан.

Фото: Харківська ОВА наслідки російської атаки

Фото: Харківська ОВА Наслідки російської атаки

Також будинок пошкодили обстріли і у с.Козача Лопань.

У с.Новоплатонівка Ізюмського району на відкритій території унаслідок обстрілу РСЗВ горіла трава та очерет.

На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська.На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Богуславки.