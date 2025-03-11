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Окупанти обстрілювали Харківщину упродовж доби і поранили чоловіка

У Балаклії ворожий дрон влучив у дах складу і пошкодив техніку. 

Окупанти обстрілювали Харківщину упродовж доби і поранили чоловіка
наслідки російської атаки
Фото: Харківська ОВА

Окупанти обстрілювали Харківщину упродовж доби. Через це поранення отримав чоловік.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Уночі 10 березня 21:54 у м.Балаклії Ізюмського району унаслідок влучання БПЛА "Герань-2" в дах складського приміщення пошкоджено поруч будівлю складу, 3 трактори, сіялку, комбайн, вантажний та 2 легкові автомобілі. Постраждав 61-річний чоловік.  

Декілька разів окупанти атакували Куп'янськ.Через це пошкоджено приватний будинок,  горіла трава. А в с.Осиново Куп'янського району унаслідок обстрілу горіла трава. У с.Радьківка пошкоджено приватний будинок та виникло загоряння приватного будинку поруч.  У с.Куп'янськ-Вузловий унаслідок обстрілу пошкоджено квартиру.  А в с.Курилівка пошкоджено приватний будинок, паркан.  

наслідки російської атаки
Фото: Харківська ОВА
наслідки російської атаки
Наслідки російської атаки
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російської атаки

Також будинок пошкодили обстріли і у с.Козача Лопань. 

У с.Новоплатонівка Ізюмського району на відкритій території унаслідок обстрілу РСЗВ горіла трава та очерет.

На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська.На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Богуславки.

  • Раніше "шахеди" пошкодили на Харківщині два підприємства.
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