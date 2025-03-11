Вчора у київському метро загинув пасажир, який грубо порушив правила користування
Вчора у київському метро загинув пасажир, який грубо порушив правила користування
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
Сили оборони України уразили два великих нафтопереробних заводи в Росії
Сили оборони України уразили два великих нафтопереробних заводи в Росії
Джерела: правоохоронці затримали гендиректора “Київзеленбуду”
Джерела: правоохоронці затримали гендиректора “Київзеленбуду”
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
У Канаді обрали нового прем'єр-міністра. Ним стане Марк Карні
У Канаді обрали нового прем'єр-міністра. Ним стане Марк Карні
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Пам’ять про місто. «Заплющ мені очі, привези — і я за запахом впізнаю це місце»
Пам’ять про місто. «Заплющ мені очі, привези — і я за запахом впізнаю це місце»
​США шантажують Україну
​США шантажують Україну
ГоловнаСуспільствоВійна

11 людей поранив ворог вчора в Херсонській області

Окупанти атакували будинки. 

11 людей поранив ворог вчора в Херсонській області
Фото: EPA/UPG

11 людей поранила російська армія протягом понеділка в Херсонській області. Є пошкодження будинків: як багатопоерхових, так і приватних. 

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Білозерка, Ромашкове, Янтарне, Берегове, Велетенське, Кізомис, Широка Балка, Станіслав, Інженерне, Микільське, Придніпровське, Софіївка, Садове, Берислав, Шляхове, Бургунка, Качкарівка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Українка, Золота Балка, Львове, Миколаївка, Михайлівка, Монастирське, Нововоронцовка, Новорайськ, Червоний Маяк, Новотягинка, Ольгівка, Нова Кам'янка, Саблуківка, Суханове, Калинівське, Веселе, Козацьке та місто Херсон. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Прокудін. 

"російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4  багатоповерхівки та 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили газопровід, гараж та приватні автомобілі", – сказав він. 

Комі того, вночі над областю захисники збили два "шахеди". 

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies