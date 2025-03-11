11 людей поранив ворог вчора в Херсонській області

11 людей поранила російська армія протягом понеділка в Херсонській області. Є пошкодження будинків: як багатопоерхових, так і приватних.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Білозерка, Ромашкове, Янтарне, Берегове, Велетенське, Кізомис, Широка Балка, Станіслав, Інженерне, Микільське, Придніпровське, Софіївка, Садове, Берислав, Шляхове, Бургунка, Качкарівка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Українка, Золота Балка, Львове, Миколаївка, Михайлівка, Монастирське, Нововоронцовка, Новорайськ, Червоний Маяк, Новотягинка, Ольгівка, Нова Кам'янка, Саблуківка, Суханове, Калинівське, Веселе, Козацьке та місто Херсон. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Прокудін.

"російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили газопровід, гараж та приватні автомобілі", – сказав він.

Комі того, вночі над областю захисники збили два "шахеди".