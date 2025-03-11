​США шантажують Україну
​США шантажують Україну
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Вчора у київському метро загинув пасажир, який грубо порушив правила користування
Вчора у київському метро загинув пасажир, який грубо порушив правила користування
У Канаді обрали нового прем'єр-міністра. Ним стане Марк Карні
У Канаді обрали нового прем'єр-міністра. Ним стане Марк Карні
Джерела: правоохоронці затримали гендиректора “Київзеленбуду”
Джерела: правоохоронці затримали гендиректора “Київзеленбуду”
Пам’ять про місто. «Заплющ мені очі, привези — і я за запахом впізнаю це місце»
Пам’ять про місто. «Заплющ мені очі, привези — і я за запахом впізнаю це місце»
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Сили оборони України уразили два великих нафтопереробних заводи в Росії
Сили оборони України уразили два великих нафтопереробних заводи в Росії
ГоловнаСуспільствоВійна

Військові чиновники з понад 30 країн візьмуть участь у паризьких переговорах щодо створення міжнародних сил безпеки для України

Україну представлятиме військовий, який також є членом Ради безпеки і оборони.

Військові чиновники з понад 30 країн візьмуть участь у паризьких переговорах щодо створення міжнародних сил безпеки для України
Ілюстративне фото
Фото: nato.int

У паризьких переговорах щодо створення міжнародних сил безпеки для України візьмуть участь військові чиновники з понад 30 країн.

Про це повідомляє AP.

Ознайомлений з перемовинами французький чиновник зазначив, що сили, які планують створити Франція та Британія, мають на меті заспокоїти Україну та стримати новий широкомасштабний наступ Росії після припинення вогню.

Ймовірно, також йдеться про важке озброєння та запаси зброї, які можуть бути відправлені протягом годин або днів для допомоги в обороні України у випадку нападу Росії.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

У переговорах візьмуть участь командувачі армій або їхні представники майже з усіх 32 країн НАТО, за винятком США, яких не запросили, оскільки європейські країни хочуть продемонструвати здатність взяти на себе відповідальність за значну частину системи безпеки України після припинення вогню.

Також будуть присутні начальники штабів Ірландії та Кіпру та представник Австрії. Австралія та Нова Зеландія, які входять до Співдружності, а також Японія та Південна Корея слухатимуть переговори дистанційно.

В свою чергу, Україну представлятиме військовий, який також є членом Ради безпеки і оборони.

Згодом друга частина переговорів включатиме “точніші та конкретніші” дискусії, де учасникам буде запропоновано сказати, чи можуть їхні війська зробити свій внесок і яким чином.

Водночас остаточне рішення про те, чи будуть країни брати участь у силах, прийматиметься на політичному рівні лідерами урядів.

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies