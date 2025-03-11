Військові чиновники з понад 30 країн візьмуть участь у паризьких переговорах щодо створення міжнародних сил безпеки для України

Україну представлятиме військовий, який також є членом Ради безпеки і оборони.

У паризьких переговорах щодо створення міжнародних сил безпеки для України візьмуть участь військові чиновники з понад 30 країн.

Про це повідомляє AP.

Ознайомлений з перемовинами французький чиновник зазначив, що сили, які планують створити Франція та Британія, мають на меті заспокоїти Україну та стримати новий широкомасштабний наступ Росії після припинення вогню.

Ймовірно, також йдеться про важке озброєння та запаси зброї, які можуть бути відправлені протягом годин або днів для допомоги в обороні України у випадку нападу Росії.

У переговорах візьмуть участь командувачі армій або їхні представники майже з усіх 32 країн НАТО, за винятком США, яких не запросили, оскільки європейські країни хочуть продемонструвати здатність взяти на себе відповідальність за значну частину системи безпеки України після припинення вогню.

Також будуть присутні начальники штабів Ірландії та Кіпру та представник Австрії. Австралія та Нова Зеландія, які входять до Співдружності, а також Японія та Південна Корея слухатимуть переговори дистанційно.

В свою чергу, Україну представлятиме військовий, який також є членом Ради безпеки і оборони.

Згодом друга частина переговорів включатиме “точніші та конкретніші” дискусії, де учасникам буде запропоновано сказати, чи можуть їхні війська зробити свій внесок і яким чином.

Водночас остаточне рішення про те, чи будуть країни брати участь у силах, прийматиметься на політичному рівні лідерами урядів.