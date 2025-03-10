Росіяни поранили двох мешканців Херсона

Сьогодні, 10 березня, з Інженерного до однієї з херсонських лікарень привезли двох постраждалих від російського дрона.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
“У жінки 72 років та 66-річного чоловіка вибухова травма та множинні уламкові поранення. У потерпілої також відкрита черепно-мозкова травма”, - написав Мрочко.
Він уточнив, що медики дообстежують поранених.
- Сьогодні російська армія атакувала з БпЛА Херсон. Під удар потрапив 48-річний чоловік, який дістав вибухову травму та контузію.
- Вранці 10 березня росіяни дроном атакували авто у Дніпровському районі Херсона і поранили двох людей. Також постраждав чоловік, який ішов вулицею.