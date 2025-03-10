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Росіяни поранили двох мешканців Херсона

У жінки 72 років та 66-річного чоловіка вибухова травма та множинні уламкові поранення.

Росіяни поранили двох мешканців Херсона
Ілюстративне фото
Фото: United24

Сьогодні, 10 березня, з Інженерного до однієї з херсонських лікарень привезли двох постраждалих від російського дрона.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

“У жінки 72 років та 66-річного чоловіка вибухова травма та множинні уламкові поранення. У потерпілої також відкрита черепно-мозкова травма”, - написав Мрочко.

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Він уточнив, що медики дообстежують поранених.

  • Сьогодні російська армія атакувала з БпЛА Херсон. Під удар потрапив 48-річний чоловік, який дістав вибухову травму та контузію.
  • Вранці 10 березня росіяни дроном атакували авто у Дніпровському районі Херсона і поранили двох людей. Також постраждав чоловік, який ішов вулицею.
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