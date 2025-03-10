Російський дрон скинув вибухівку на літніх людей в Інженерному Херсонської області

Російська армія атакувала з БпЛА Інженерне Херсонської області. Унаслідок скидання вибухівки постраждали двоє мирних жителів.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Через скидання вибухівки з дрона постраждала 72-річна жінка та 67-річний чоловік. Вони дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення", — ідеться у повідомленні.

Обох потерпілих доставили до лікарні для надання меддопомоги.