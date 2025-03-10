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Російський дрон скинув вибухівку на літніх людей в Інженерному Херсонської області

Обидвох потерпілих госпіталізували.

Російський дрон скинув вибухівку на літніх людей в Інженерному Херсонської області

Російська армія атакувала з БпЛА Інженерне Херсонської області. Унаслідок скидання вибухівки постраждали двоє мирних жителів.

Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

"Через скидання вибухівки з дрона постраждала 72-річна жінка та 67-річний чоловік. Вони дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення", — ідеться у повідомленні. 

Обох потерпілих доставили до лікарні для надання меддопомоги.

  • Напередодні, російська армія атакувала з БпЛА Херсон. Під удар потрапив 48-річний чоловік, який дістав вибухову травму та контузію.
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