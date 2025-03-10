На Житомирщині трактор підірвався на вибухівці, постраждав водій

У Коростенському районі Житомирської області трактор лісівників підірвався на вибухонебезпечному предметі, внаслідок чого травмувався водій.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"Трагічний випадок стався сьогодні на Коростенщині. Створюючи мінералізовані смуги, аби запобігти розповсюдженню пожежі сухої трави, працівник лісхоза на тракторі наїхав на вибухонебезпечний предмет, що здетонував", - йдеться в повідомленні.
Унаслідок вибуху водій отримав травми та був госпіталізований. Трактор зазнав пошкоджень.
Усі обставини наразі встановлюються фахівцями.