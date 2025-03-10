На Житомирщині трактор підірвався на вибухівці, постраждав водій

У Коростенському районі Житомирської області трактор лісівників підірвався на вибухонебезпечному предметі, внаслідок чого травмувався водій.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Трагічний випадок стався сьогодні на Коростенщині. Створюючи мінералізовані смуги, аби запобігти розповсюдженню пожежі сухої трави, працівник лісхоза на тракторі наїхав на вибухонебезпечний предмет, що здетонував", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок вибуху водій отримав травми та був госпіталізований. Трактор зазнав пошкоджень.

Усі обставини наразі встановлюються фахівцями.

Раніше на Харківщині велосипедист наїхав на вибухівку.