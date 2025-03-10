CNN: США надали Україні $69 млрд військової допомоги. Це значно відрізняється від заяв Трампа
CNN: США надали Україні $69 млрд військової допомоги. Це значно відрізняється від заяв Трампа
"Довбуш", петриківський розпис та "Колекції" Іздрика: визначено лауреатів Шевченківської премії-2025
"Довбуш", петриківський розпис та "Колекції" Іздрика: визначено лауреатів Шевченківської премії-2025
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
​США шантажують Україну
​США шантажують Україну
У Канаді обрали нового прем'єр-міністра. Ним стане Марк Карні
У Канаді обрали нового прем'єр-міністра. Ним стане Марк Карні
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Олімпійська призерка Ганна Різатдінова: «Наслідки жорсткого ставлення я досі відчуваю на собі та пропрацьовую їх з психологом»
Олімпійська призерка Ганна Різатдінова: «Наслідки жорсткого ставлення я досі відчуваю на собі та пропрацьовую їх з психологом»
ГоловнаСуспільствоЖиття

Мінагрополітики запускає систему "єКоноплі" для спрощення роботи з промисловими коноплями

Раніше отримання ліцензії на виробництво промислових конопель тривало до 3 місяців. Иепер достатньо зареєструватись в Реєстрі юридичних осіб, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей і немає потреби отримувати ліцензії та квоти. 

Мінагрополітики запускає систему "єКоноплі" для спрощення роботи з промисловими коноплями
Фото: МОЗ

З 10 березня Міністерство аграрної політики та продовольства запускає електронну систему єКоноплі. 

Про це повідомила пресслужба міністерства.

"Новий сервіс єКоноплі сприятиме розвитку цієї галузі, адже застосування промислових конопель надзвичайно широке – від легкої і харчової промисловості до целюлозно-паперової. Коноплі - це високомаржинальна нішева культура, яка має широкі можливості для переробки", - зауважив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Впровадження системи дозволить забезпечити публічність та відкритість ринку промислових конопель, а також дасть можливість формувати об’єктивні статистичні та аналітичні дані щодо промислових конопель.

Юридичним особам, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей доступні такі модулі у системі:

  • Модуль реєстрації суб'єктів господарювання у сфері промислових конопель
  • Модуль реєстрації та управління земельними ділянками
  • Модуль посіву та врожаю
  • Модуль лабораторних досліджень
  • Модуль витягів та звітності
  • Інтерактивна мапа

Система єКоноплі інтегрується з державними реєстрами та системами, зокрема:

  • Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР);
  • Державним реєстром речових прав на нерухоме майно (далі – ДРРП);
  • Державним земельним кадастром (далі – ДЗК);
  • Інформаційно-комунікаційною системою єРослинництво (Державним реєстром сортів рослин, придатних для поширення в Україні; 
  • Реєстром сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал).

Для реєстрації в Реєстрі необхідно:

  • Підготувати лише КЕП.
  • Подати заявку через електронний кабінет системи єКоноплі.

Крім того, значно спрощується діяльність юридичних осіб. Раніше отримання ліцензії на виробництво промислових конопель тривало до 3 місяців. Тепер відповідно до наказу Мінагрополітики, для вирощування конопель для промислових цілей достатньо зареєструватись в Реєстрі юридичних осіб, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей і немає потреби отримувати ліцензії та квоти. 

Реєстр було створено на базі Дія.Engine - платформи, запущеної Міністерством цифрової трансформації. Завдяки використанню цієї розробки вдалося значно зекономити час та ресурси під час роботи над реєстром.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies