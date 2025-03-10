Мінагрополітики запускає систему "єКоноплі" для спрощення роботи з промисловими коноплями

З 10 березня Міністерство аграрної політики та продовольства запускає електронну систему єКоноплі.
Про це повідомила пресслужба міністерства.
"Новий сервіс єКоноплі сприятиме розвитку цієї галузі, адже застосування промислових конопель надзвичайно широке – від легкої і харчової промисловості до целюлозно-паперової. Коноплі - це високомаржинальна нішева культура, яка має широкі можливості для переробки", - зауважив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.
Впровадження системи дозволить забезпечити публічність та відкритість ринку промислових конопель, а також дасть можливість формувати об’єктивні статистичні та аналітичні дані щодо промислових конопель.
Юридичним особам, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей доступні такі модулі у системі:
- Модуль реєстрації суб'єктів господарювання у сфері промислових конопель
- Модуль реєстрації та управління земельними ділянками
- Модуль посіву та врожаю
- Модуль лабораторних досліджень
- Модуль витягів та звітності
- Інтерактивна мапа
Система єКоноплі інтегрується з державними реєстрами та системами, зокрема:
- Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР);
- Державним реєстром речових прав на нерухоме майно (далі – ДРРП);
- Державним земельним кадастром (далі – ДЗК);
- Інформаційно-комунікаційною системою єРослинництво (Державним реєстром сортів рослин, придатних для поширення в Україні;
- Реєстром сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал).
Для реєстрації в Реєстрі необхідно:
- Підготувати лише КЕП.
- Подати заявку через електронний кабінет системи єКоноплі.
Крім того, значно спрощується діяльність юридичних осіб. Раніше отримання ліцензії на виробництво промислових конопель тривало до 3 місяців. Тепер відповідно до наказу Мінагрополітики, для вирощування конопель для промислових цілей достатньо зареєструватись в Реєстрі юридичних осіб, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей і немає потреби отримувати ліцензії та квоти.
Реєстр було створено на базі Дія.Engine - платформи, запущеної Міністерством цифрової трансформації. Завдяки використанню цієї розробки вдалося значно зекономити час та ресурси під час роботи над реєстром.
- Як повідомлялося, в Україні активно відроджується коноплярство після прийняття закону про медичний канабіс.