Мінагрополітики запускає систему "єКоноплі" для спрощення роботи з промисловими коноплями

Раніше отримання ліцензії на виробництво промислових конопель тривало до 3 місяців. Иепер достатньо зареєструватись в Реєстрі юридичних осіб, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей і немає потреби отримувати ліцензії та квоти.

З 10 березня Міністерство аграрної політики та продовольства запускає електронну систему єКоноплі.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

"Новий сервіс єКоноплі сприятиме розвитку цієї галузі, адже застосування промислових конопель надзвичайно широке – від легкої і харчової промисловості до целюлозно-паперової. Коноплі - це високомаржинальна нішева культура, яка має широкі можливості для переробки", - зауважив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Впровадження системи дозволить забезпечити публічність та відкритість ринку промислових конопель, а також дасть можливість формувати об’єктивні статистичні та аналітичні дані щодо промислових конопель.

Юридичним особам, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей доступні такі модулі у системі:

Модуль реєстрації суб'єктів господарювання у сфері промислових конопель

Модуль реєстрації та управління земельними ділянками

Модуль посіву та врожаю

Модуль лабораторних досліджень

Модуль витягів та звітності

Інтерактивна мапа

Система єКоноплі інтегрується з державними реєстрами та системами, зокрема:

Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР);

Державним реєстром речових прав на нерухоме майно (далі – ДРРП);

Державним земельним кадастром (далі – ДЗК);

Інформаційно-комунікаційною системою єРослинництво (Державним реєстром сортів рослин, придатних для поширення в Україні;

Реєстром сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал).

Для реєстрації в Реєстрі необхідно:

Підготувати лише КЕП.

Подати заявку через електронний кабінет системи єКоноплі.

Крім того, значно спрощується діяльність юридичних осіб. Раніше отримання ліцензії на виробництво промислових конопель тривало до 3 місяців. Тепер відповідно до наказу Мінагрополітики, для вирощування конопель для промислових цілей достатньо зареєструватись в Реєстрі юридичних осіб, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей і немає потреби отримувати ліцензії та квоти.

Реєстр було створено на базі Дія.Engine - платформи, запущеної Міністерством цифрової трансформації. Завдяки використанню цієї розробки вдалося значно зекономити час та ресурси під час роботи над реєстром.