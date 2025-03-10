Справа про оборону Харківської області: екскерівника ОТУ Галушкіна залишили під вартою

Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід колишнього начальника ОТУ "Харків" Юрія Глашукіна, тож він продовжуватиме перебувати під вартою. Про це повідомляє Суспільне.

Галушкіна звинувачують у недбалому ставленні до військової служби. Йдеться про дії під час оборони Харківської області торік.

Засідання суду відбувалося у закритому режимі. Адвокати Галушкіна клопотали про цілодобовий домашній арешт. Прокуратура вимагала залишити його під вартою, і суд залишив у силі рішення суду першої інстанції.

Термін перебування у СІЗО – щонайменше до 20 березня.

Адвокат Юрія Галушкіна, Дмитро Круговий, заявив, що захист намагатиметься довести помилку у рішеннях ексначальника ОТУ "Харків".

"Ми вважаємо, що на сьогодні просто безглуздими є звинувачення щодо умисних дій генерала Галушкіна, які були направлені на пособництво в самовільному залишенні поля бою і відмовою діяти зброєю щодо особового складу військових частин, які були задіяні в оборонні операції на Харківському напрямку", – повідомив адвокат Галушкіна.

13 березня призначене нове засідання суду у справі Юрія Галушкіна.

Справа про оборону Харківської області