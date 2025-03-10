Справа про оборону Харківської області: екскерівника ОТУ Галушкіна залишили під вартою

Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід колишнього начальника ОТУ "Харків" Юрія Глашукіна, тож він продовжуватиме перебувати під вартою. Про це повідомляє Суспільне.
Галушкіна звинувачують у недбалому ставленні до військової служби. Йдеться про дії під час оборони Харківської області торік.
Засідання суду відбувалося у закритому режимі. Адвокати Галушкіна клопотали про цілодобовий домашній арешт. Прокуратура вимагала залишити його під вартою, і суд залишив у силі рішення суду першої інстанції.
Термін перебування у СІЗО – щонайменше до 20 березня.
Адвокат Юрія Галушкіна, Дмитро Круговий, заявив, що захист намагатиметься довести помилку у рішеннях ексначальника ОТУ "Харків".
"Ми вважаємо, що на сьогодні просто безглуздими є звинувачення щодо умисних дій генерала Галушкіна, які були направлені на пособництво в самовільному залишенні поля бою і відмовою діяти зброєю щодо особового складу військових частин, які були задіяні в оборонні операції на Харківському напрямку", – повідомив адвокат Галушкіна.
13 березня призначене нове засідання суду у справі Юрія Галушкіна.
Справа про оборону Харківської області
- ДБР затримало трьох військовослужбовців, яких вважають причетними до неналежної оборони кордону в Харківській області під час нового наступу росіян у травні 2024 року. Це тодішній командувач ОТУ "Харків" Юрій Галушкін, полковник Ілля Лапін та генерал, тодішній командир 125-ої бригади Артур Горбенко.
- Слідство вважає, що через недбальство цих посадовців окупанти змогли захопити частину території Липецької сільської громади Харківського району. Також вважається, що дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності.
- На захист свого колишнього командира Артура Горбенка виступила 125 бригада, заявивши, що тримати оборону доводилося дуже малими силами і з малою кількістю озброєння.
- УП писала, що навесні 2024 росіяни за перший тиждень наступу на Харків зуміли прорватися углибину до десяти кілометрів. Проти командування підрозділів, які боронили той напрямок, відкрили кримінальне провадження. У судовій ухвалі ключову роль у втраті позицій відводили якраз 125-ій львівській бригаді ТрО (нині – у складі Сухопутних військ).
- Горбенко в інтерв'ю УП розповідав, що боронити напрямок їм доводилося недоукомплектованими. За його словами, була одна гармата на прикриття 10 кілометрів та один танк – на 15. Він зазначав, що засобів для тримання оборони було недостатньо.
- 21 січня суд арештував його на 60 діб з можливістю застави в 5 млн гривень. 22 січня за генерала Галушкіна внесли заставу. Того ж дня його арештували за новою підозрою.
- Зеленський, коментуючи цю справу, сказав, що питання до них не тільки в території, а в загиблих.