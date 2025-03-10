У Черкасах викрили колишніх комуністів, які під кураторством Петра Симоненка писали листи подяки Путіну

Служба безпеки викрила у Черкасах колишніх комуністів, які писали листи подяки Владіміру Путіну і закликали захопити всю Україну.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як встановило розслідування, підривну діяльність ворожого осередку дистанційно координував екснардеп-комуніст Петро Симоненко, який на початку повномасштабної війни втік до РФ у супроводі російського спецназу.

Там він сформував підпільне угруповання, до якого увійшли: колишній нардеп-комуніст, ексголова міської організації компартії, її секретар та ідеологічний функціонер. Вони публічно виправдовували війну проти України та воєнні злочини росіян, зокрема - ракетний удар по Охматдиту та масові вбивства у Бучі.

Задокументовано, як поплічники ворога поширювали ворожі наративи у розмовах серед місцевих жителів, а також виступали на підтримку окупантів. Також встановлено, що вони готували листи до Путіна, в яких вихваляли його і закликали до відновлення СРСР.

Для проведення зустрічей фігуранти приховано використовували колишній офіс забороненої компартії.

Під час обшуків за місцями перебування та в оселях фігурантів у Черкасах та Києві виявлено заборонену символіку, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинів. Наразі слідчі повідомили всім 4-м зловмисникам про підозру за чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене організованою групою).

Їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.