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Сирський провів нараду щодо формування управлінь корпусів

Головнокомандувач ЗСУ заслухав командирів і визначив подальші завдання. 

Сирський провів нараду щодо формування управлінь корпусів
Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів робочу нараду з питань формування армійських корпусів.

Про це він повідомив у фейсбуці.

Сирський заслухав командирів корпусів щодо порядку виконання першочергових заходів з формування управлінь корпусів. 

"У призначенні командирів корпусів пріоритет надано молодим, перспективним офіцерам, які вже мають достатній бойовий досвід та відзначилися ефективними діями на чолі бригад", - зазначив він.

Головнокомандувач ЗСУ також вислухав проблемні питання та віддав необхідні розпорядження для їх невідкладного вирішення. Визначив подальші завдання в процесі реорганізації.

"Щоб вистояти і перемогти, українська армія стає сучаснішою, ефективнішою, сильнішою. Продовжуємо роботу згідно з наміченим планом", - наголосив Сирський.

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