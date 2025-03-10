Сирський провів нараду щодо формування управлінь корпусів

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів робочу нараду з питань формування армійських корпусів.

Про це він повідомив у фейсбуці.

Сирський заслухав командирів корпусів щодо порядку виконання першочергових заходів з формування управлінь корпусів.

"У призначенні командирів корпусів пріоритет надано молодим, перспективним офіцерам, які вже мають достатній бойовий досвід та відзначилися ефективними діями на чолі бригад", - зазначив він.

Головнокомандувач ЗСУ також вислухав проблемні питання та віддав необхідні розпорядження для їх невідкладного вирішення. Визначив подальші завдання в процесі реорганізації.

"Щоб вистояти і перемогти, українська армія стає сучаснішою, ефективнішою, сильнішою. Продовжуємо роботу згідно з наміченим планом", - наголосив Сирський.