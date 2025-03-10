У Харкові затримали місцеву ІТ-фахівчиню, яка на змовлення Росії отруїла військовослужбовця та готувала саморобну вибухівку для терактів.

Про це повідомили у СБУ.

Щоб вбити українського воїна, зрадниця під виглядом "волонтерської" допомоги передала йому ліки та продукти харчування, в які підмішала отруйні речовини.

Після цього військового у тяжкому стані госпіталізували до місцевого шпиталю.

Наступними завданнями агентки від фсб було виготовлення саморобних вибухових пристроїв (СВП) та їхнє переміщення у схрони для підготовки терактів.

Одну з вибухівок жінка заховала поблизу свого помешкання у багатоквартирному будинку, а іншу СБУ вилучила безпосередньо у квартирі підозрюваної. За інструкцією ворога фігурантка замаскувала СВП під вогнегасник, а для більшої вражаючої дії спорядила металевими гайками.

Фото: СБУ Замаскована вибухівка

Фото: СБУ Вилучені докази у квартирі агентки

Жінка потрапила у поле зору фсб ще до початку повномасштабної війни, коли їздила до родичів у Росію. При цьому злочинні завдання від ворога їй почали надходити на початку 2025 року.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособництво у терористичному акті, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання вибухового пристрою).

Також її злочини планується кваліфікувати за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (закінчений замах на умисне вбивство).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.