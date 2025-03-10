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На Полтавщині через падіння російського дрона пошкоджені будинки та ЛЕП

Минулося без постраждалих. 

На Полтавщині через падіння російського дрона пошкоджені будинки та ЛЕП
Наслідки російської атаки
Фото: Полтавська ОВА

У ніч на 10 березня ворог вчергове атакував Полтавщину. Через падіння російського дрона пошкоджені будинки та ЛЕП.

Про це повідомили у ОВА.

"Внаслідок падіння БпЛА у Полтавському районі пошкоджені 3 житлових будинки, господарча споруда, легковий автомобіль та сільськогосподарська техніка. На щастя, без постраждалих", – зазначили у адміністрації. 

Також пошкоджена побутова лінія електропередач. Кількість відключених абонентів встановлюють.

Наслідки російської атаки
Фото: Полтавська ОВА
Наслідки російської атаки
наслідки російської атаки
Фото: Полтавська ОВА
наслідки російської атаки

  • У ніч на 7 березня росіяни атакували Полтавщину. Тоді внаслідок ворожої атаки об'єкти газовидобутку ДТЕК припинили роботу.
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