У ніч на 10 березня ворог вчергове атакував Полтавщину. Через падіння російського дрона пошкоджені будинки та ЛЕП.
Про це повідомили у ОВА.
"Внаслідок падіння БпЛА у Полтавському районі пошкоджені 3 житлових будинки, господарча споруда, легковий автомобіль та сільськогосподарська техніка. На щастя, без постраждалих", – зазначили у адміністрації.
Також пошкоджена побутова лінія електропередач. Кількість відключених абонентів встановлюють.
- У ніч на 7 березня росіяни атакували Полтавщину. Тоді внаслідок ворожої атаки об'єкти газовидобутку ДТЕК припинили роботу.