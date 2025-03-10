У ніч на 10 березня ворог вчергове атакував Полтавщину. Через падіння російського дрона пошкоджені будинки та ЛЕП.

Про це повідомили у ОВА.

"Внаслідок падіння БпЛА у Полтавському районі пошкоджені 3 житлових будинки, господарча споруда, легковий автомобіль та сільськогосподарська техніка. На щастя, без постраждалих", – зазначили у адміністрації.

Також пошкоджена побутова лінія електропередач. Кількість відключених абонентів встановлюють.

Фото: Полтавська ОВА Наслідки російської атаки

Фото: Полтавська ОВА наслідки російської атаки