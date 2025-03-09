Сьогодні внаслідок обстрілів окупантами Херсонщини постраждали 8 осіб (оновлено)

Російські військові обстрілювали населені пункти області з артилерійської та мінометної зброї, атакували з БпЛА та FPV-дронів.

Сьогодні внаслідок чергових ворожих обстрілів Херсонської області постраждали восьмеро осіб, повідомили в обласній прокуратурі.

9 березня російські військові обстрілювали населені пункти області з артилерійської та мінометної зброї, атакували з БпЛА та FPV-дронів.

Так, в Антонівці протягом дня п’ятеро жінок та один чоловік отримали поранення різного ступеню через вибух снарядів, що окупанти скидали з дронів. Одна з постраждалих перебуває у лікарні у важкому стані.

Близько 09:00 ранку внаслідок артилерійського обстрілу Херсона дістала травм 55-річна жінка.

Близько 15:00 ворог також скинув снаряд на одну з вулиць обласного центру. З уламковими пораненнями до лікарні доставлено 18-річного хлопця.

Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, складські та господарчі споруди, автотранспорт.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).