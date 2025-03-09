Унаслідок російського обстрілу на Запоріжжі поранень зазнала дитина

Російські військові атакували дроном село Біленьке Запорізького району. Унаслідок атаки поранень зазнав 16-річний хлопчик.
Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"16-річний підліток отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. росіяни ударили дроном по будинку в с. Біленьке. Внаслідок удару вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинок. Поранення отримав 16-річний хлопець", — повідомляє Федоров.
Дитину обстежили медики.
- За минулу добу російські окупанти завдали 478 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.