Зеленський: РФ застосувала за тиждень 1200 КАБів та майже 870 ударних дронів

За тиждень РФ застосувала проти України близько 1200 керованих авіаційних бомб, майже 870 ударних дронів і понад 80 ракет різних типів.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

"Кожен "шахед", кожна авіаційна бомба, які використовує Росія, – це, зокрема, і компоненти, які постачаються в обхід санкцій. У цій зброї – понад 82 тисячі іноземних складників", — наголошує Президент.

Щодня Україна працює з партнерами для підтримки, яка рятує життя: "постачання ППО, інвестиції в наше оборонне виробництво, посилення санкцій проти Росії. І ми продовжуємо нашу роботу, щоб наблизити чесний мир і забезпечити надійні гарантії безпеки", — додає глава держави.