Унаслідок падіння уламків "шахедів" у двох районах Київщини є пошкодження

У Бучанському та Броварському районах є пошкодження.

У ніч на 9 березня Росія атакувала ударними безпілотниками Київську область. Працювала ППО. Наслідки атаки зафіксовано у двох районах Київщини.

Про це повідомляє Київська ОВА.

"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено", — ідеться у повідомленні.

Пошкодження через падіння уламків "шахедів" зафіксовано у Бучанському та Броварському районах.

В Броварському районі пошкоджено господарчу будівлю.

У Бучанському районі в двох населених пунктах пошкоджено три автомобілі.