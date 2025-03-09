Унаслідок падіння уламків "шахедів" у двох районах Київщини є пошкодження

У ніч на 9 березня Росія атакувала ударними безпілотниками Київську область. Працювала ППО. Наслідки атаки зафіксовано у двох районах Київщини.
Про це повідомляє Київська ОВА.
"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено", — ідеться у повідомленні.
Пошкодження через падіння уламків "шахедів" зафіксовано у Бучанському та Броварському районах.
В Броварському районі пошкоджено господарчу будівлю.
У Бучанському районі в двох населених пунктах пошкоджено три автомобілі.
- Уночі 9 березня РФ атакувала Україну 119-ма ударними безпілотниками. 73 "шахеди" Сили ППО знищили, ще 37 дронів не досягли цілей. Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Полтавщина, Черкащина, Сумщина та Запоріжжя.