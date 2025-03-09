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Сили ППО знищили 73 ворожі безпілотники, 37 БпЛА — не досягли цілей

РФ запустила по Україні 119 ударних БпЛА типу "шахед".

Сили ППО знищили 73 ворожі безпілотники, 37 БпЛА — не досягли цілей
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

Уночі 9 березня РФ атакувала Україну 119-ма ударними безпілотниками. 73 "шахеди" Сили ППО знищили, ще 37 дронів не досягли цілей.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 9 березня противник атакував 119-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда — Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на ранок 9 березня підтверджено збиття 73-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Фото: повітряні сили ЗСУ

37 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Полтавщина, Черкащина, Сумщина та Запоріжжя.

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