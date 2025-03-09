Російські окупанти атакували Дніпропетровщину з артилерії

Уночі та вранці 9 березня російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії, а також дронами-камікадзе.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі російські війська вдарили з важкої артилерії по Нікополю. Пошкоджений приватний будинок. Внаслідок обстрілу він зайнявся. Пожежу рятувальники приборкали. Минулося без загиблих та постраждалих", — ідеться у повідомленні.

Вранці ворожі війська атакували Нікополь дронами-камікадзе. Наслідки з'ясовують.

За інформацією Сергія Лисака, увечері 8 березня підрозділи ПвК "Схід" збили над Дніпропетровщиною 4 ворожі безпілотники.