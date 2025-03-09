Російські окупанти атакували Дніпропетровщину з артилерії

Уночі та вранці 9 березня російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії, а також дронами-камікадзе.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Вночі російські війська вдарили з важкої артилерії по Нікополю. Пошкоджений приватний будинок. Внаслідок обстрілу він зайнявся. Пожежу рятувальники приборкали. Минулося без загиблих та постраждалих", — ідеться у повідомленні.
Вранці ворожі війська атакували Нікополь дронами-камікадзе. Наслідки з'ясовують.
За інформацією Сергія Лисака, увечері 8 березня підрозділи ПвК "Схід" збили над Дніпропетровщиною 4 ворожі безпілотники.
- Учора ворог атакував Нікопольщину артилерією та дронами-камікадзе. Від російських ударів потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська громади. Пошкоджені промислове підприємство, інфраструктура, адмінбудівля.