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Російські окупанти атакували Дніпропетровщину з артилерії

Також ворог застосував ударні дрони.

Російські окупанти атакували Дніпропетровщину з артилерії
обстріли Нікополя
Фото: Сергій Лисак

Уночі та вранці 9 березня російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії, а також дронами-камікадзе.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі російські війська вдарили з важкої артилерії по Нікополю. Пошкоджений приватний будинок. Внаслідок обстрілу він зайнявся. Пожежу рятувальники приборкали. Минулося без загиблих та постраждалих", — ідеться у повідомленні. 

Вранці ворожі війська атакували Нікополь дронами-камікадзе. Наслідки з'ясовують. 

За інформацією Сергія Лисака, увечері 8 березня підрозділи ПвК "Схід" збили над Дніпропетровщиною 4 ворожі безпілотники. 

  • Учора ворог атакував Нікопольщину артилерією та дронами-камікадзе. Від російських ударів потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська громади. Пошкоджені промислове підприємство, інфраструктура, адмінбудівля.
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