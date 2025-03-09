Армія РФ атакувала критичну і соціальну інфраструктуру Херсонщини

Упродовж минулої доби російські війська атакували 40 населених пунктів Херсонщини. Під обстрілами опинилися соціальна і критична інфраструктура.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Наддніпрянське, Білозерка, Новодмитрівка, Станіслав, Широка Балка, Томина Балка, Софіївка, Микільське, Берислав, Високе, Нововоронцовка, Дудчани, Зміївка, Козацьке, Садове, Молодіжне, Інженерне, Придніпровське, Бургунка, Золота Балка, Новорайськ, Біла Криниця, Велетенське, Веселе, Вірівка, Іванівка, Качкарівка, Кізомис, Комишани, Миколаївка, Монастирське, Новоолександрівка, Ольгівка, Осокорівка, Понятівка, Розлив, Токарівка, Тягинка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 18 приватних будинків.Також окупанти понівечили гараж та приватні автомобілі.

Через російську агресію 3 людини загинули, ще 9 дістали поранення.