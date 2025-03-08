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Кількість жертв унаслідок удару РФ по Добропіллю на Донеччині зросла до 11, ще 30 поранених (оновлено)

За попередньою інформацією, пошкоджено чотири багатоповерхівки.

Кількість жертв унаслідок удару РФ по Добропіллю на Донеччині зросла до 11, ще 30 поранених (оновлено)
Наслідки російського обстрілу Добропілля 7 березня 2025 року
Фото: Вадим Філашкін

Вночі 7 березня росіяни завдали по Добропіллю Донецької області трьох ударів. 

За інформацією ДСНС Донецької області, у Добропіллі внаслідок ворожого обстрілу загинули щонайменше 11 людей, 30 - поранені. Внаслідок обстрілу пошкоджено 8 пʼятиповерхових житлових будинків, адмінбудівлю та 30 автомобілів, виникли пожежі у двох п’ятиповерхівках та адмінбудівлі

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“Щонайменше 5 людей загинули і 15 поранені — такі попередні наслідки ударів по Добропіллю”, - написав Філашкін.

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За попередньою інформацією, пошкоджено чотири багатоповерхівки.

Філашкін додав, що остаточна кількість жертв та обсяги руйнувань будуть встановлені пізніше. На місці ударів працюють органи влади, поліція, рятувальники та всі відповідні служби.

Наслідки російського обстрілу Добропілля 7 березня 2025 року
Фото: Вадим Філашкін
Наслідки російського обстрілу Добропілля 7 березня 2025 року

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