Як лікувати грип без фуфломіцинів: інфекціоніст Євген Щербина радить, як краще пройти хворобу
Як лікувати грип без фуфломіцинів: інфекціоніст Євген Щербина радить, як краще пройти хворобу
8 Березня: святкувати не можна ігнорувати
8 Березня: святкувати не можна ігнорувати
У Білому домі заперечили позбавлення тимчасового захисту близько 240 тисяч українців (оновлено)
У Білому домі заперечили позбавлення тимчасового захисту близько 240 тисяч українців (оновлено)
Олімпійська призерка Ганна Різатдінова: «Наслідки жорсткого ставлення я досі відчуваю на собі та пропрацьовую їх з психологом»
Олімпійська призерка Ганна Різатдінова: «Наслідки жорсткого ставлення я досі відчуваю на собі та пропрацьовую їх з психологом»
Здорожчають у два-три рази: чому кияни з березня платитимуть більше за обслуговування будинків і що з цим можна зробити
Здорожчають у два-три рази: чому кияни з березня платитимуть більше за обслуговування будинків і що з цим можна зробити
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Гасло «Європо, віддай борги!» знову в тренді
Гасло «Європо, віддай борги!» знову в тренді
Покаяння на публіку: до чого закликав Рубіо українців хрестом на лобі?
Покаяння на публіку: до чого закликав Рубіо українців хрестом на лобі?
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині росіяни вбили цивільного, який ішов вулицею

Окупанти атакували артилерією.

На Харківщині росіяни вбили цивільного, який ішов вулицею
Росіяни вбили на Харківщині цивільного
Фото: Харківська обласна прокуратура

Сьогодні, 8 березня, російськівійськавбили ізартилерії цивільного у Харківськійобалсті.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та обласна прокуратура.

"Черговий злочин окупантів.Сьогодні близько 15 год ворог вдарив артилерією по Ківшарівці Куп'янського району. Загинув цивільний 41-річний чоловік, який йшов вулицею", – написав він у телеграмі. 

На місці працюють правоохоронні органи.

За даними прокуратури, пошкоджено школу, житлові будинки.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

  • Сьогодні ворожа армія атакувала з БпЛА Чугуївський район Харківщини. Поранення дістав 71-річний чоловік. 
  • А уночі 8 березня росіяни влаштували масовану атаку на звичайний м'ясокомбінат у Богодухові на Харківщині, застосувавши «шахеди».
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies