На Харківщині росіяни вбили цивільного, який ішов вулицею

Сьогодні, 8 березня, російськівійськавбили ізартилерії цивільного у Харківськійобалсті.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та обласна прокуратура.

"Черговий злочин окупантів.Сьогодні близько 15 год ворог вдарив артилерією по Ківшарівці Куп'янського району. Загинув цивільний 41-річний чоловік, який йшов вулицею", – написав він у телеграмі.

На місці працюють правоохоронні органи.

За даними прокуратури, пошкоджено школу, житлові будинки.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).