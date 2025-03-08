Туск про удари РФ по Україні: так буває, коли хтось умиротворює варварів

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на чергові російські обстріли України.

“Так буває, коли хтось умиротворює варварів. Більше бомб, більше агресії, більше жертв. Чергова трагічна ніч в Україні”, – йдеться у повідомленні.

Уночі Сили ППО збили крилату ракету та 79 ударних БпЛА, ще 54 безпілотники не досягли цілей. Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Полтавщина, Харківщина, Сумщина та Одещина.

Попередньої ночі Сили ППО збили 34 російські ракети і 100 безпілотників. Ворог атакував енергетичну і газову інфраструктуру в різних регіонах України.