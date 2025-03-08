Слідчо-оперативна група змушена була двічі здавати назад через нові влучання і тривоги.

Уночі 8 березня росіяни влаштували масовану атаку на звичайний м'ясокомбінат у Богодухові на Харківщині, застосувавши «шахеди».

Подробиці обстрілу оприлюднив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами, через атаку троє працівників загинули на робочих місцях - у цеху обробки м'яса, оскільки люди вийшли в нічну зміну.

Фото: Facebook/Сергій Болвінов наслідки російського обстрілу підприємства у Богодухові 8 березня 2025 року

«Територію підприємства ворог атакував шахедами, чотири удари підряд з інтервалом до пів години кожен. Перший прийшовся по гаражах – люди побігли ховатися. Другий безпілотник поцілив в цех, де ще залишалися працівники. Після влучання ця будівля миттєво спалахнула. Шансів вижити там не було, тіла жертв обгоріли вщент», - розповів правоохоронець.

Болвінов зазначив, що поліція одразу виїхала на місце, але слідчо-оперативна група змушена була двічі здавати назад через нові влучання та тривоги.

«Ще два дрони влетіли в ковбасний цех. Полетіло скло. Загалом постраждали семеро людей, більшість із них отримали поранення від уламків скла, що розлетілися в різні боки. Відвертий терор – повторні цілеспрямовані удари по цивільному об'єкту. Це підприємство було місцем роботи для десятків людей, тепер цехи зруйновані повністю, багато інших руйнувань», - додав начальник слідчого управління.

Фото: Facebook/Сергій Болвінов наслідки російського обстрілу підприємства у Богодухові 8 березня 2025 року

Для ідентифікації загиблих цього разу знадобилися мобільні ДНК лабораторії, рідні загиблих вже здали зразки. «Зараз ми також перевіряємо список всіх працівників підприємства – необхідно впевнитися, чи не залишився хтось під завалами на згарищі», - додав Болвінов.