Російські окупанти скинули на Костянтинівку п’ять авіабомб, є поранені

Місто на Донеччині щодняя перебуває під російськими аіаударами.

У суботу, 8 березня, військові РФ скинули на місто Костянтинівку, що на Донеччині, п’ять авіабомб. Унаслідок авіаударів постраждали четверо людей.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"4 людини поранені у Костянтинівці внаслідок сьогоднішніх ударів", — написав Філашкін.

За попередньою інформацією, РФ скинула на місто п’ять авіабомб. Унаслідок авіаударів поранень зазнали четверо місцевих жителів від 29 до 48 років.

Також у місті пошкоджено сім багатоповерхівок, чотири приватні будинки, чотири адмінбудівлі, аптеку, крамницю, шість ліній електропередачі і два газогони.