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Російські окупанти скинули на Костянтинівку п’ять авіабомб, є поранені

Місто на Донеччині щодняя перебуває під російськими аіаударами.

Російські окупанти скинули на Костянтинівку п’ять авіабомб, є поранені
обстріли Костянтинівки
Фото: Вадим Філашкін

У суботу, 8 березня, військові РФ скинули на місто Костянтинівку, що на Донеччині, п’ять авіабомб. Унаслідок авіаударів постраждали четверо людей.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"4 людини поранені у Костянтинівці внаслідок сьогоднішніх ударів", — написав Філашкін.

За попередньою інформацією, РФ скинула на місто п’ять авіабомб. Унаслідок авіаударів поранень зазнали четверо місцевих жителів від 29 до 48 років.

Також у місті пошкоджено сім багатоповерхівок, чотири приватні будинки, чотири адмінбудівлі, аптеку, крамницю, шість ліній електропередачі і два газогони.

  • За минулий тиждень армія РФ скинула 108 авіабомб на місто Костянтинівка Донецької області, внаслідок авіаударів 16 людей загинули і 38 поранені.
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