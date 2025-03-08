У Херсоні через російський терор постраждало подружжя

Унаслідок артилерійського обстрілу РФ у Дніпровському районі Херсона постраждало літнє подружжя.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Армія РФ ударила з артилерії по Дніпровському району. Через обстріл постраждало подружжя", — ідеться у повідомленні.
У 87-річних жінки та чоловіка медики діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, а також уламкові поранення.
Постраждалим надають меддопомогу.
- Упродовж минулої доби російські війська обстріляли понад 30 населених пунктів Херсонщини. Унаслідок російських атак постраждали п'ятеро цивільних.