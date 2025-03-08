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У Херсоні через російський терор постраждало подружжя

87-річні постраждалі зазнали численних травм.

У Херсоні через російський терор постраждало подружжя
Фото: З відкритих джерел

Унаслідок артилерійського обстрілу РФ у Дніпровському районі Херсона постраждало літнє подружжя.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Армія РФ ударила з артилерії по Дніпровському району. Через обстріл постраждало подружжя", — ідеться у повідомленні.

У 87-річних жінки та чоловіка медики діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, а також уламкові поранення.

Постраждалим надають меддопомогу.

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