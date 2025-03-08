8 Березня: святкувати не можна ігнорувати

Історія цього свята пов’язана з Америкою та Німеччиною: 1910 року німецька соціалістка й журналістка Клара Цеткін запропонувала в пам'ять про демонстрації американських робітниць відзначати 8 березня Міжнародний жіночий день боротьби за права жінок. 1911 року його вперше відзначили в Німеччині, Австро-Угорщині, Данії та Швейцарії. 1975 року статус свята підтвердила Генасамблея ООН, проголосивши 8 березня днем ушанування досягнень жінок у всіх сферах життя і протесту проти пережитків нерівноправ'я. Та на радянському і пострадянському просторі він перетворився на свято весни й краси.

Фото: EPA/UPG Волонтери вітають місцевих жінок з 8 Березня в селі поблизу Чугуєва, 8 березня 2023 р.

Суперечки про доцільність відзначати Міжнародний жіночий день 8 березня на офіційному рівні точаться в Україні вже щонайменше десятий рік. 2016 року тодішній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович запропонував зробити 8 березня, а також 1–2 травня і 9 травня робочими днями — аби «уникнути в ці дні провокацій». «Законопроєкт поки що в стадії формування, подивимося на реакцію людей», — повідомив тоді В’ятрович.

Який проєкт мали на увазі, сказати важко, однак два роки тому, в лютому 2023 року, група народних депутатів подала до парламенту законопроєкт, яким пропонували змінити Кодекс законів про працю задля «встановлення істинно українських свят». Зокрема, хотіли «відмовитися від встановленого окупаційним московським режимом» так званого Міжнародного жіночого дня (8 Березня) і встановити замість нього інші, споконвічно українські свята.

У травні того самого року подали кілька альтернативних законопроєктів. Можливо, через це «багатство вибору» Верховна Рада дотепер жодного вибору не зробила, тож 8 березня лишається в Україні офіційним святковим днем. Водночас через воєнний стан у країні додаткові вихідні, як відомо, скасували.

Згідно з підсумками опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), Міжнародний жіночий день поступово втрачає популярність серед українців. Щоправда, опитування проводили рік тому (свіжіших даних наразі немає), але тенденція, ймовірно, збереглася. Cеред жінок це свято було дещо популярніше (23 %), ніж серед чоловіків (18 %).

Улюбленим святом 8 Березня рік тому назвав лише 21 % опитаних. Ще 2017 року воно було одним з найулюбленіших — його відзначала приблизно половина населення (49 %). 2018 року його популярність знизилася до 45 %, 2020-го — до 40%, 2021-го його назвали улюбленим уже 34 % опитаних, 2023-го — 25 %.

*Всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус» проводили 17–23 лютого 2024 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитали 1052 респондентів віком 18 років і старше, що мешкають у всіх регіонах України, крім АР Крим, на території, контрольованій українським урядом.

Фото: EPA/UPG Чоловік купує квіти в кіоску в Києві, 8 березня 2024 р.

2023 року опитування, чи залишити 8 березня вихідним, проводили в Дії. За словами тодішнього міністра культури Олександра Ткаченка, участь в опитуванні взяли 2,1 млн українців. «Більшість користувачів Дії проголосували за те, щоб залишити 8 березня вихідним. Такий варіант підтримали понад 1,3 млн українців. Понад 703 тисячі користувачів проголосували за те, щоб зробити 8 березня робочим днем. Ще 110 тис. українців не визначилися», — повідомив Ткаченко й пообіцяв, що результати голосування врахують у парламенті перед ухваленням законопроєкту про 8 березня.

Запропонований народними обранцями законопроєкт передбачав зміни в переліку святкових і неробочих днів. Замість чинного:

8 березня — Міжнародний жіночий день;

1 травня — День праці;

8 травня — День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років —

пропонував:

25 лютого — День української жінки (День українки) — день народження Лесі Українки;

9 березня — Шевченків день — день народження Тараса Шевченка;

друга неділя травня — День матері.

Проте до ухвалення відповідного документа не дійшло: під час розгляду основного й альтернативних законопроєктів на профільному комітеті майже всі народні депутати висловили думку, що «з огляду на численну кількість пропозицій і високий суспільний інтерес до питання встановлення неробочих святкових днів в Україні слід напрацювати на базі всіх законодавчих ініціатив єдиний проєкт закону, який би врахував пропозиції зацікавлених сторін з цього питання». Навіть відповідну робочу групу створили.

Та в парламентарів знайшлися, вочевидь, важливіші справи, ніж корегувати перелік державних свят.

Ідею переосмислити цю дату підтримує і частина суспільства, закликаючи святкувати День української жінки й наголошуючи на ролі видатних українок у національній історії.

Однак 8 Березня залишається символом боротьби за рівні права й можливості. І в умовах війни, коли жінки демонструють небачену стійкість у вихованні дітей у надскладний час, освоюють нові професії, несуть службу в ЗСУ, цей день набуває ще більшого значення. Ще один, так би мовити, привід згадати про їхній внесок у майбутнє країни.

Фото: EPA/UPG Військовослужбовиці в Києві, 8 березня 2023 року.

Що роблять, зокрема, очільники держави, коли вручають з нагоди Міжнародного жіночого дня нагороди визначним українкам. Певне, так буде і цього року.

Катерина Левченко, урядова уповноважена з питань гендерної політики України, каже, що «зараз триває багато дискусій: потрібне 8 Березня чи ні? Моя відповідь завжди: в якому форматі? Якщо ми говоримо, що 8 Березня — це Міжнародний день прав жінок, то як ми можемо його скасовувати?... Правозахисниця і громадська активістка, я завжди підтримую наші зусилля, національні, і бачу, як багато робиться на міжнародному рівні саме навколо 8 Березня як Міжнародного дня прав жінок. За це боролись наші з вами посестри, ще починаючи з 18 чи 19 століття. Торік ми відзначали 140 років українського жіночого руху. І коли почали вивчати праці наших попередниць, то побачили, як багато спільного: незалежність, свобода, українська мова, освіта, благополуччя. Ті питання, які сьогодні теж дуже важливі».

«...стосовно 8 березня триває дискусія, скоріше як нам відзначати цей день, а не про те, що його потрібно якось скасувати. І, в принципі, я хотів би побачити когось, хто зобов’яже українську жінку, яка розуміє, що їй це необхідно, щось скасувати. Не позаздриш однозначно», — жартує народний депутат, голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

У різних країнах світу 8 Березня відзначають по-різному. Але в більшості цей день не вихідний. Окрім Білорусі, Північної Кореї, Росії, Азербайджану, Вірменії, Анголи, Буркіна-Фасо, Камбоджі, Конго, Лаосу, Монголії тощо.

У європейських країнах (наприклад, Італії, Іспанії, Великобританії, Німеччині) жінкам заведено дарувати квіти, солодощі, невеличкі подарунки. Але цей день здебільшого використовують не для відпочинку, а для привернення уваги до прав жінок: проходять марші, лекції, протести, благодійні акції.

У США жінкам присвячений весь березень. У школах читають лекції про гендерну рівність, а президент виголошує промову на честь Міжнародного жіночого дня. Щоправда, є підозра, що 2025-й може стати винятком. По-перше, у нинішнього президента Сполучених Штатів може змінитися думка про гендерну рівність. По-друге, йому може бути просто не до Міжнародного жіночого дня.

Та головне — пам’ятати, що вітати рідних і коханих можна і треба не лише в один з весняних днів. Тим більше, що в інші дні квіти коштують значно дешевше, ніж 8 березня.