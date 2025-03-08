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Протягом дня росіяни здійснили 116 обстрілів Сумщини. Ввечері в обласному центрі впав безпілотник

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади.

Протягом дня росіяни здійснили 116 обстрілів Сумщини. Ввечері в обласному центрі впав безпілотник
ввечері у Сумах впав безпілотник
Фото: Сумська ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 116 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 230 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів), артилерії (5 вибухів), здійснив пуск КАБ (1 вибух), FPV-дронами (26 вибухів) та скинув ВОГ з БпЛА (2 вибухи).

Хотінська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БпЛА (6 вибухів), обстріл з РСЗВ (30 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено нежитлові приміщення, 4 автомобілі, 2 приватних будинки. 

Новослобідська громада: росіяни вдарили з артилерії (5 вибухів), мінометів (3 вибухи).

Середино-Будська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів), мінометів (5 вибухів), FPV-дронами (5 вибухів) та скинув ВОГ з БпЛА (2 вибухи).

Краснопільська громада: завдано атаку FPV-дронів (27 вибухів), мінометні обстріли (7 вибухів), артобстріл (27 вибухів), скид ВОГ з БпЛА (7 вибухів).

Великописарівська громада: відбулися скиди ВОГ з БпЛА (6 вибухів), удари FPV-дронів (10 вибухів), артилерійський обстріл (5 вибухів).

Есманьська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади. Також була атака FPV-дронів (3 вибухи), скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Миропільська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи), удари FPV-дронів (3 вибухи). 

Свеська громада: зафіксовано удар FPV-дрона (1 вибух).

Зноб-Новгородська громада: ворог вдарив з РСЗВ (21 вибух). Отримала поранення 1 цивільна особа.

Хутір-Михайлівська громада: зафіксовано удар FPV-дрона (1 вибух).

Путивльська громада: завдано удар FPV-дрона (1 вибух).

Шалигинська громада: був удар FPV-дрона (1 вибух).

Білопільська громада: відбувся скид ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Сьогодні, 8 березні, близько 22 години відбулось падіння ворожого БПЛ в житловому кварталі міста Суми. На ліквідацію пожежі залучені відповідні аварійно-рятувальні підрозділи. Наслідки атаки уточнюються.

Згодом повідомили, що пожежа на місці падіння російського БПЛА в місті Суми локалізована. Попередньо загиблих і травмованих нема.

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