Уряд збільшив перелік категорій заяв до Міжнародного реєстру збитків через Дію

Уряд розширив перелік категорій, за якими українці можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків через Дію.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 7 березня, передає урядовий портал.

Глава уряду зазначив, що відтепер зареєструвати заяву можна буде не лише за «Пошкоджене або знищене житло» чи «Смерть близького члена сімʼї», а ще за новими 6 категоріями. Це, зокрема, «Пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна», «Втрата доступу та контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях», «Серйозні тілесні ушкодження», «Примусова праця» тощо.

«Українці зможуть подати відповідні заяви, а ми будемо працювати над тим, аби Росія заплатила за свої злочини», – підкреслив Денис Шмигаль.

Він також наголосив, що уряд продовжує роботу над створенням Міжнародного компенсаційного механізму.