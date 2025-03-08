Покаяння на публіку: до чого закликав Рубіо українців хрестом на лобі?
Покаяння на публіку: до чого закликав Рубіо українців хрестом на лобі?
Як лікувати грип без фуфломіцинів: інфекціоніст Євген Щербина радить, як краще пройти хворобу
Як лікувати грип без фуфломіцинів: інфекціоніст Євген Щербина радить, як краще пройти хворобу
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
8 Березня: святкувати не можна ігнорувати
8 Березня: святкувати не можна ігнорувати
Олімпійська призерка Ганна Різатдінова: «Наслідки жорсткого ставлення я досі відчуваю на собі та пропрацьовую їх з психологом»
Олімпійська призерка Ганна Різатдінова: «Наслідки жорсткого ставлення я досі відчуваю на собі та пропрацьовую їх з психологом»
У Білому домі заперечили позбавлення тимчасового захисту близько 240 тисяч українців (оновлено)
У Білому домі заперечили позбавлення тимчасового захисту близько 240 тисяч українців (оновлено)
Здорожчають у два-три рази: чому кияни з березня платитимуть більше за обслуговування будинків і що з цим можна зробити
Здорожчають у два-три рази: чому кияни з березня платитимуть більше за обслуговування будинків і що з цим можна зробити
Гасло «Європо, віддай борги!» знову в тренді
Гасло «Європо, віддай борги!» знову в тренді
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
ГоловнаСуспільствоВійна

Уряд збільшив перелік категорій заяв до Міжнародного реєстру збитків через Дію

Серед них «Серйозні тілесні ушкодження», «Примусова праця» тощо.

Уряд збільшив перелік категорій заяв до Міжнародного реєстру збитків через Дію
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Анна Стешешко

Уряд розширив перелік категорій, за якими українці можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків через Дію. 

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 7 березня, передає урядовий портал. 

Глава уряду зазначив, що відтепер зареєструвати заяву можна буде не лише за «Пошкоджене або знищене житло» чи «Смерть близького члена сімʼї», а ще за новими 6 категоріями. Це, зокрема, «Пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна», «Втрата доступу та контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях», «Серйозні тілесні ушкодження», «Примусова праця» тощо.

«Українці зможуть подати відповідні заяви, а ми будемо працювати над тим, аби Росія заплатила за свої злочини», – підкреслив Денис Шмигаль. 

Він також наголосив, що уряд продовжує роботу над створенням Міжнародного компенсаційного механізму.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies