На Вугледарському напрямку Сили безпілотних систем знищили російську ЗРК "Оса"

Оператори 413-го батальйону “Рейд” Сил безпілотних систем знищили на Вугледарському напрямку російську ЗРК "Оса".

Про це повідомляє командування Сил безпілотних систем ЗСУ.

"Оператори 413 батальйону "РЕЙД" завдали точного удару по російському зенітно-ракетному комплексу "Оса" на Вугледарському напрямку", — ідеться у повідомленні.

У командуванні нагадують, що ЗРК “Оса” (9К33\SA-8 Gecko) — мобільна система протиповітряної оборони малого радіуса дії, призначена для захисту військових підрозділів та стратегічних об'єктів ЗС РФ від ударів авіації, крилатих ракет та БПЛА.