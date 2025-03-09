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На Вугледарському напрямку Сили безпілотних систем знищили російську ЗРК "Оса"

Українські дрони завдали точного улару по ворожій ЗРК.

На Вугледарському напрямку Сили безпілотних систем знищили російську ЗРК "Оса"
Фото: скріншот

Оператори 413-го батальйону “Рейд” Сил безпілотних систем знищили на Вугледарському напрямку російську ЗРК "Оса".

Про це повідомляє командування Сил безпілотних систем ЗСУ.

"Оператори 413 батальйону "РЕЙД" завдали точного удару по російському зенітно-ракетному комплексу "Оса" на Вугледарському напрямку", — ідеться у повідомленні.

У командуванні нагадують, що ЗРК “Оса” (9К33\SA-8 Gecko) — мобільна система протиповітряної оборони малого радіуса дії, призначена для захисту військових підрозділів та стратегічних об'єктів ЗС РФ від ударів авіації, крилатих ракет та БПЛА.

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