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Франція виділить Україні €195 мільйонів відсотків від заморожених росактивів на снаряди та планерні бомби

Ідеться про виробництво снарядів і планерних бомб до Mirage 2000.

Франція виділить Україні €195 мільйонів відсотків від заморожених росактивів на снаряди та планерні бомби
Фото: ОПУ

Франція додатково виділить 195 мільйонів євро відсотків від заморожених російських активів для України на виробництво снарядів і планерних бомб до Mirage 2000.

Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню в інтерв’ю La Tribune Dimanche, пише "Укрінформ". 

"Цього року, завдяки відсоткам від заморожених російських активів, ми відкриваємо новий конверт у розмірі 195 мільйонів євро для військової допомоги Україні", — каже Лекорню.

Як зазначає Прем'єр, ця сума дозволить доставити в Україну 155-міліметрові снаряди, а також планерні бомби AASM, якими оснащені французькі Mirage 2000, передані Україні раніше.

Також Лекорню нагадав про прискорення передачі старого обладнання Україні. Мова йде про танки AMX-10RC та броньовані машинм VAB.

  • Франція запропонувала Україні надавати свої розвідувальні дані замість США, щоб допомогти та заповнити порожнечу, що залишилася без американських розвідданих. Також  президент Макрон наказав прискорити пакети допомоги від Франції, щоб "компенсувати" призупинену допомогу США.
  • «Те, що ми пропонуємо - це не воєнні зусилля, це оборонні зусилля. Тому що ми не перебуваємо у стані війни. Навпаки, ми хочемо гарантувати мир, і найкращий спосіб зробити це - мати готовий оборонний апарат, суверенний і автономний», - наголосив Лекорню.
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