Франція виділить Україні €195 мільйонів відсотків від заморожених росактивів на снаряди та планерні бомби

Ідеться про виробництво снарядів і планерних бомб до Mirage 2000.

Франція додатково виділить 195 мільйонів євро відсотків від заморожених російських активів для України на виробництво снарядів і планерних бомб до Mirage 2000.

Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню в інтерв’ю La Tribune Dimanche, пише "Укрінформ".

"Цього року, завдяки відсоткам від заморожених російських активів, ми відкриваємо новий конверт у розмірі 195 мільйонів євро для військової допомоги Україні", — каже Лекорню.

Як зазначає Прем'єр, ця сума дозволить доставити в Україну 155-міліметрові снаряди, а також планерні бомби AASM, якими оснащені французькі Mirage 2000, передані Україні раніше.

Також Лекорню нагадав про прискорення передачі старого обладнання Україні. Мова йде про танки AMX-10RC та броньовані машинм VAB.