Опитування: британці схвалюють збільшення оборонних витрат, навіть якщо піднімуть податки

Також збільшилася частка тих, хто підтримує роль країни у війні в Україні.

За даними опитування Ipsos, британці схвалюють збільшення оборонних витрат, навіть якщо через це піднімуть податки.

Про це пише Bloomberg.

Приблизно 44% опитаних вважають, що такі витрати слід збільшити, навіть якщо це призведе до додаткових державних запозичень, вищих податків або зменшення фінансування інших державних послуг. Це більше порівняно із лютим, коли схвалили це 42% респондентів.

Водночас 59% респондентів підтримують нинішню роль Великобританії у війні в Україні проти 53% минулого місяця.

Опитування також показало, що підтримка прем’єр-міністра Кіра Стармера зросла: 30% вважають, що він добре виконує свою роботу, що на 7% більше, ніж минулого місяця. Проте 45% вважають, що він погано виконує свою роботу.

Стармер не єдиний, чиї рейтинги зросли на тлі підтримки України. Згідно з нещодавнім опитуванням, рейтинг схвалення президента Франції Еммануеля Макрона піднявся до найвищого рівня з червня, оскільки він наполягає на європейських зусиллях щодо підтримки України.

Детальніше про опитування Ipsos:

40% вважають, що уряд Великобританії "добре впорався" з війною Росії в Україні, що на 6% більше, ніж у лютому.

Майже дві третини вважають, що президент США Дональд Трамп "погано реагує" на конфлікт в Україні, порівняно з 38% минулого місяця.

Спочатку опитування проводилося 24-26 лютого, а потім знову 4-5 березня після суперечки між президентом України Володимиром Зеленським і Трампом під час зустрічі в Овальному кабінеті та подальшого екстреного саміту європейських лідерів.