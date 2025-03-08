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The Guardian: залежність Великобританії від США у підтримці її ядерного арсеналу опинилася під загрозою

Британська ядерна зброя розробляється, виробляється та обслуговується у США на основі угоди 1958 року.

The Guardian: залежність Великобританії від США у підтримці її ядерного арсеналу опинилася під загрозою
Ракета Trident II
Фото: twitter.com/USNavy

Експерти попереджають, що залежність Великобританії від США у питаннях підтримки її ядерного арсеналу опинилася під загрозою, пише The Guardian.

Cпільна розробка альтернативи з європейськими партнерами потребуватиме значних фінансових витрат і часу.

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Дебати навколо системи ядерних ракет Trident, яка є основою ядерного стримування країни, загострилися на тлі побоювань щодо можливого виходу СШа під керівництвом Дональда Трампа з НАТО. Програма модернізації Trident, яка коштує британському бюджету 3 млрд фунтів стерлінгів на рік, викликала додаткові занепокоєння після другого невдалого випробувального запуску.

Колишній міністр закордонних справ Великобританії Малкольм Рівкінд закликав Лондон і Париж до тіснішої співпраці в ядерній сфері, оскільки Європа може залишитися беззахисною перед потенційною агресією з боку Росії. За його словами, роль США як надійного союзника може змінитися протягом найближчих років.

Хоча представник уряду Великобританії запевнив, що ядерне стримування країни залишається «повністю незалежним», аналітики наголошують, що британська ядерна зброя розробляється, виробляється та обслуговується у США на основі угоди 1958 року. На думку експертів, Лондону варто розглянути альтернативні варіанти, зокрема, співпрацю з Францією, яка має схожі можливості у сфері ядерних технологій.

Крім того, обговорюється можливість фінансової підтримки ядерних програм Великобританії та Франції з боку Німеччини, що могло б посилити обороноздатність Європи в умовах потенційних змін у трансатлантичних відносинах.

  • Trident ("Тризуб") – це назва британської системи ядерної зброї, яка включає чотири підводні човни разом з ракетами та боєголовками. Підводні човни базуються на базі Королівського флоту Фаслейн на Ферт-оф-Клайд, а ядерні боєголовки зберігаються на сусідньому складі озброєння Кулпорт на Лох-Лонгу. Основним розробником був підрозділ Lockheed Martin Space Systems американської компанії Локгід Мартін. 
  • Друге поспіль тестування ядерної ракетної системи Trident для підводних човнів завершилося невдачею. Це випробування провели в січні біля східного узбережжя США на британському кораблі HMS Vanguard.
  • У січні цього року стало відомо, що США мають наміри розмістити на авіабазі Лейкенхіт у Великобританії ядерну зброю, яку вивезли звідти більше 15 років тому - в 2008 році.
  • Раніше Штати оголосили про наміри розмістити в Лейкеніхті дві ескадрильї винищувачів п'ятого покоління F-35. Ці літаки здатні нести ядерні бомби.
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