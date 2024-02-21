Випробування британської ядерної ракети Trident провалилося удруге поспіль

Ракета впала в море біля місця запуску замість того, щоб пролетіти декілька тисяч миль. Ядерну боєголовку під час тестування не чіпляли.

Друге поспіль тестування ядерної ракетної системи Trident для підводних човнів завершилося невдачею. Це випробування провели в січні біля східного узбережжя США на британському кораблі HMS Vanguard, пише BBC.

"Це дуже незручно для обох виробників ракети Trident – Британії і США. Британські випробування ракет Trident відбуваються рідко, не в останню чергу через вартість. Ціна кожної ракети становить близько 17 мільйонів фунтів", – зазначили журналісти.

Першим про фіаско запуску повідомила газета Sun. За її даними, ракета впала в море поблизу місця запуску. Передбачається, що вона повинна мати ядерну боєголовку, та для тестів її не застосовують.

І міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, і голова ВМС були на борту HMS Vanguard, коли з судна запустили випробувальну ракету. Ракета мала пролетіти декілька тисяч миль, перш ніж безпечно приземлитися в Атлантиці між Бразилією та Західною Африкою. Натомість вона впала в океан поблизу місця її запуску.

Попереднє випробування в 2016 році також закінчилося невдачею, коли ракета відхилилася від курсу. Тоді Sunday Times повідомила, що випробувальний вогонь був запущений з HMS Vengeance біля узбережжя Флориди.

У заяві Міністерства оборони визнало, що під час останнього запуску сталася аномалія. Але також там сказали, що HMS Vanguard та його екіпаж "довели свою повну спроможність" у операціях, а випробування "знову підтвердили ефективність ядерного стримування Великої Британії". У заяві додали, що Trident є "найнадійнішою системою зброї у світі", яка пройшла понад 190 успішних випробувань.

Trident: що це таке

Trident ("Тризуб") – це назва британської системи ядерної зброї, яка включає чотири підводні човни разом з ракетами та боєголовками. Підводні човни базуються на базі Королівського флоту Фаслейн на Ферт-оф-Клайд, а ядерні боєголовки зберігаються на сусідньому складі озброєння Кулпорт на Лох-Лонгу. Основним розробником був підрозділ Lockheed Martin Space Systems американської компанії Локгід Мартін.