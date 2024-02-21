Випробування британської ядерної ракети Trident провалилося удруге поспіль

Друге поспіль тестування ядерної ракетної системи Trident для підводних човнів завершилося невдачею. Це випробування провели в січні біля східного узбережжя США на британському кораблі HMS Vanguard, пише BBC.
"Це дуже незручно для обох виробників ракети Trident – Британії і США. Британські випробування ракет Trident відбуваються рідко, не в останню чергу через вартість. Ціна кожної ракети становить близько 17 мільйонів фунтів", – зазначили журналісти.
Першим про фіаско запуску повідомила газета Sun. За її даними, ракета впала в море поблизу місця запуску. Передбачається, що вона повинна мати ядерну боєголовку, та для тестів її не застосовують.
І міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, і голова ВМС були на борту HMS Vanguard, коли з судна запустили випробувальну ракету. Ракета мала пролетіти декілька тисяч миль, перш ніж безпечно приземлитися в Атлантиці між Бразилією та Західною Африкою. Натомість вона впала в океан поблизу місця її запуску.
Попереднє випробування в 2016 році також закінчилося невдачею, коли ракета відхилилася від курсу. Тоді Sunday Times повідомила, що випробувальний вогонь був запущений з HMS Vengeance біля узбережжя Флориди.
У заяві Міністерства оборони визнало, що під час останнього запуску сталася аномалія. Але також там сказали, що HMS Vanguard та його екіпаж "довели свою повну спроможність" у операціях, а випробування "знову підтвердили ефективність ядерного стримування Великої Британії". У заяві додали, що Trident є "найнадійнішою системою зброї у світі", яка пройшла понад 190 успішних випробувань.
Trident: що це таке
Trident ("Тризуб") – це назва британської системи ядерної зброї, яка включає чотири підводні човни разом з ракетами та боєголовками. Підводні човни базуються на базі Королівського флоту Фаслейн на Ферт-оф-Клайд, а ядерні боєголовки зберігаються на сусідньому складі озброєння Кулпорт на Лох-Лонгу. Основним розробником був підрозділ Lockheed Martin Space Systems американської компанії Локгід Мартін.