ЄС ввів санкції проти міністра оборони Північної Кореї за постачання ракет Росії

Також держави-члени ЄС погодилися запровадити обмеження проти трьох компаній з Китаю.

Країни Євросоюзу у середу (21 лютого) у межах чергового пакета санкцій ввів обмеження проти глави Міноборони КНДР Кан Сун Нама за постачання Росії балістичних ракет, пише Euroactiv.

Посли ЄС схвалили пакет дуже швидко, без обговорення, за винятком однієї заяви Угорщини, яка минулого тижня попросила більше часу для розгляду його змісту.

Держави-члени ЄС погодилися запровадити обмеження проти трьох компаній з Китаю в рамках нових санкцій до другої річниці війни Росії проти України.

"Новий раунд обмежувальних заходів —13-й з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну— обмежений за масштабами, оскільки блок прагнув до його схвалення до другої річниці війни", — пише видання.

Більша частина санкції зосереджена на забезпеченні дотримання існуючих обмежень і націлена на близько 200 сотень чиновників і організацій, що робить його найбільшим пакетом заходів з початку війни.

У межах нового пакета дипломати ЄС блок наклали заморожування активів і заборону на видачу віз міністру оборони КНДР Кан Сун Наму за постачання балістичних ракет РФ. Пакет також включав санкції щодо російських транспортних компаній, що займаються перевезенням озброєнь.

За словами дипломатів ЄС, спочатку нові санкції включали додавання трьох компаній материкового Китаю до списку компаній, з якими компаніям ЄС заборонено мати справу.

Торговельні обмеження вперше також були включені до індійських і турецьких компаній, які допомагають російській військовій машині отримати доступ до заборонених компонентів і технологій, оскільки ЄС все частіше націлюється на треті країни за те, що вони допомагають Москві обійти санкції.

За словами кількох дипломатів ЄС, робота над наступним 14-м пакетом санкцій розпочнеться впродовж наступних кількох тижнів, щоб більше зосередитися на галузевих аспектах, які залишаються поза увагою.

Посли країн-членів Євросоюзу у середу, 21 лютого, погодили 13-й пакет санкцій проти Росії за її агресію проти України.