ГУР: Частина угрупування армії РФ, розташована на території України, становить близько 470 тисяч військових

Заступник начальника Головного управління розвідки України Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що станом на сьогодні сухопутна частина ворожого угруповання, розташованого на території України, становить близько 470 тисяч військовослужбовців, — пише "Інтерфакс-Україна".
"Якщо говорити про те, що змінилося за цей час, — то це чисельність угруповання, розгорнутого на нашій території. Наразі сухопутний компонент, сухопутна частина угруповання, яка розташована на території України, становить близько 470 тисяч військовослужбовців. І це тільки сухопутний компонент, я не беру авіацію, не рахуємо сюди військово-морський флот, який теж залучається до проведення операцій, до завдання ударів", – розповів Скібіцький.
Крім того, на окупованих територіях РФ створила з'явився новий компонент військ з угруповань Росгвардії чисельністю у майже 33 тисячі військовослужбовців.
"Це ті люди, які забезпечують діяльність окупаційної влади, охорону стратегічних об'єктів і за необхідності можуть виконувати завдання оборони саме на тимчасово окупованих територіях", – сказав він.
Водночас на території трьох областей Росії, які безпосередньо межують з Україною: Бєлгородська, Курська, Брянська додатково з'явилося угруповання з близько 30 тисяч військовослужбовців.