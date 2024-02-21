Росіяни обстріляли житловий будинок на Херсонщині, є постраждалі

Окупанти поцілили у житловий будинок в Дудчанах Херсонської області.

Сьогодні вранці російські окупанти вкрили вогнем житловий будинок у селі Дудчани Херсонської області. Внаслідок влучання поранення отримав 42-річний чоловік.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Зранку російські окупаційні війська вкрили вогнем житловий будинок у Дудчанах. Контузію, вибухову та черепно-мозкову травму отримав 42-річний місцевий житель. Бригада “швидкої” доставила чоловіка до лікарні. Йому надають медичну допомогу", — зазначили в ОВА.

Також, за інформацією Херсонської ОВА, російська армія вдарила по селу Раківка Бериславського району з безпілотника. Постраждали двоє чоловіків, 32 і 56 років, які перебували поблизу місця прильоту.

В обох діагностували вибухові травми. Лікарі надали їм медичну допомогу. Наразі життю постраждалих нічого не загрожує.

За минулу добу противник здійснив 47 обстрілів, випустивши 159 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, танків та БпЛА.