На Херсонщині за добу від ворожих обстрілів постраждали 4 людини

За минулу добу противник здійснив 47 обстрілів, випустивши 159 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, танків та БпЛА, повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За минулу добу противник здійснив 47 обстрілів, випустивши 159 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, танків та БпЛА.
По місту Херсон ворог спрямував 27 снарядів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
Через російську агресію 4 людини дістали поранення.
Сьогодні вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом доби російська армія обстріляла з артилерії понад 100 населених пунктів України.