На Херсонщині за добу від ворожих обстрілів постраждали 4 людини

Сьогодні вранці Генштаб ЗСУ повідомив , що протягом доби російська армія обстріляла з артилерії понад 100 населених пунктів України.

За минулу добу противник здійснив 47 обстрілів, випустивши 159 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, танків та БпЛА.

За минулу добу противник здійснив 47 обстрілів, випустивши 159 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, танків та БпЛА, повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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