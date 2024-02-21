Вночі українська ППО знищила 13 ворожих безпілотників та ракету Х-59

У ніч на 21 лютого 2024 року росіяни атакували територію України ракетами та безпілотниками, які запускали із території РФ.
Про це йдеться у звіті Повітряних сил України.
Зокрема, окупанти запустили зенітну керовану ракетою С-300 та 4 крилаті ракети Х-22 із Ростовської області, керовану авіаційну ракету Х-59 із Бєлгородської області, та 19 ударних безпілотників типу "Shahed" із Приморсько-Ахтарська.
"В результаті бойової роботи знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 із 19-ти «шахедів» у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Частина із шести не уражених ворожих БпЛА – не досягла своїх цілей", – додали в Повітряних силах.
Зазначено, що до відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
- За добу українська армія ліквідувала понад 1000 окупантів та більш як 50 артсистем. Також Збройні сили України знищили 70 бойових броньованих машин ворога, 3 засоби ППО та 4 РСЗВ.
- Сили оборони збили ще один ворожий літак – Су-34. Про таке повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.На якому напрямку знищили ворожий винищувач-бомбардувальник – він не уточнив. Екіпаж, судячи з повідомлення Олещука, загинув.