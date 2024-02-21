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Вночі українська ППО знищила 13 ворожих безпілотників та ракету Х-59

Всього РФ запустила 19 безпілотників та 6 ракет. 

Вночі українська ППО знищила 13 ворожих безпілотників та ракету Х-59

У ніч на 21 лютого 2024 року росіяни атакували територію України ракетами та безпілотниками, які запускали із території РФ.

Про це йдеться у звіті Повітряних сил України.

Зокрема, окупанти запустили зенітну керовану ракетою С-300 та 4 крилаті ракети Х-22 із Ростовської області, керовану авіаційну ракету Х-59  із Бєлгородської області, та 19 ударних безпілотників типу "Shahed" із Приморсько-Ахтарська.

"В результаті бойової роботи знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 із 19-ти «шахедів» у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Частина із шести не уражених ворожих БпЛА – не досягла своїх цілей", – додали в Повітряних силах. 

ППО збила 13 шахедів
Фото: Повітряні сили України
ППО збила 13 шахедів

Зазначено, що до відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

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