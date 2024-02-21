Сили оборони збили ще один літак росіян – третій від початку тижня

У росіян поменшало ще на один Су-34.

Сили оборони збили ще один ворожий літак – Су-34, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

На якому напрямку знищили ворожий винищувач-бомбардувальник – він не уточнив. Екіпаж, за словами Олещука, поєднався до рубрики "вічного польоту".

"Ходять чутки, що в мене останнім часом поганий настрій. Не маю на це права! При такій бойовій роботі він просто чудовий!" – прокоментував він.

Фото: Микола Олещук у Telegram