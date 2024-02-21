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Сили оборони півдня України спростували інформацію про зачищення плацдарму на лівому березі Дніпра

Українські захисники продовжують утримувати зайняті позиції.

Сили оборони півдня України спростували інформацію про зачищення плацдарму на лівому березі Дніпра
Мінометники 123 бригади ТрО працюють на передньому краї.
Фото: Сили оборони півдня України

Російські окупаційні війська не мають успіху в штурмових діях на лівобережній Херсонщині, і тому вдаються до маніпуляцій і фальсифікації фактів. 

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

“Військово-політичне керівництво країни агресора заявило про зачищення плацдарму на лівому березі Дніпра. Офіційно повідомляємо, що дана інформація не відповідає дійсності”, - йдеться у повідомленні.

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Сили оборони півдня України наголосили, що продовжують утримувати зайняті позиції, завдаючи значних втрат ворогу.

Протягом дня російська армія здійснила одну спробу штурму. Через суттєві втрати окупанти відійшли на “заздалегідь підготовлені пропагандистські позиції, з яких фальшиво звітують про знищення плацдарму, не маючи змоги виконати поставлене командуванням завдання”.

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