Генштаб: Росіяни намагалися 17 разів прорвати українську оборону на Мар'їнському напрямку

Авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 5 зенітно-ракетних комплексах противника.

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На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники за підтримки авіації 17 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом упродовж доби відбулось 50 бойових зіткнень. Ворог завдав ракетного та 99 авіаційних ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 5 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ вдарили по 9 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 10 артилерійських засобах противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 20 лютого така: