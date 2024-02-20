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Українцям спростили процес анулювання права власності на знищене житло

Це потрібно для укладання угоди купівлі-продажу нової домівки.

Українцям спростили процес анулювання права власності на знищене житло
Ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

Українцям спростили процес припинення права власності на знищене житло, без чого неможливе укладання угоди купівлі-продажу нової домівки. Відтепер для цього достатньо витягу з Реєстру пошкодженого та знищеного майна, який можна отримати у нотаріуса, державного реєстратора у ЦНАПі, а також у міськраді громади, де знаходиться знищений об’єкт нерухомості.

Про це розповіла голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

За її словами, цей крок суттєво спростить процедуру реалізації житлових сертифікатів, оскільки після бронювання коштів  громадяни мають протягом 30 днів припинити право власності на знищене житло та оформити угоду купівлі-продажу.

Раніше для анулювання права власності громадяни повинні були збирати пакет документів - правовстановлюючих і підтверджуючих факт знищення. Його потрібно було надавати в бюро технічної інвентаризації (БТІ), після чого його фахівці проводили огляд житла і за підсумками проведення вносили відомості у Єдину державну електронну системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Саме на основі даних з цеї нотаріуси проводили анулювання права власності.

"Водночас, припинити право власності на знищене житло потрібно не раніше, ніж ви отримаєте в "Дії" житловий сертифікат і забронюєте по ньому кошти на придбання нової домівки. Без припинення права власності ви не зможете перейти до фінального етапу - укладання угоди купівлі-продажу нового майна", - зазначила Шуляк.

Станом на 19 лютого, українці використали вже 813 сертифікатів на 1,7 млрд гривень, ще 269 родин кошти на придбання домівки за сертифікатом вже забронювали. Це означає, що вони визначились з об‘єктом нерухомості, який планують придбати і незабаром укладуть відповідну угоду.

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