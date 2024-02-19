Важливо, щоб зараз кожен допомагав так, як може, конкретним підрозділам, конкретним напрямкам, конкретним нашим воїнам і всій державі.

Президент Зеленський відвідав позиції наших воїнів на Куп’янському напрямку, де відвідав 14-ту окрему механізовану бригаду.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

Під час доповіді прозвучала інформація про потреби України в артилерії та фронтовій ППО, та в більшій далекобійності нашої зброї.

“Ми працюємо максимально з партнерами, щоб відновити й подовжити підтримку. Окремо хочу подякувати всім українцям і українкам, усім нашим компаніям та нашим партнерам, які вже налагодили виробництво зброї, виробництво снарядів, дронів та РЕБ – нове виробництво, яке збільшує оберти”, - зазначив президент.

Володимир Зеленський відзначив українських воїнів державними нагородами, зокрема “Золоту Зірку” вручив Герою України полковнику Олегу Апостолу – командувачу 95-ї ОДШБ. Орденом Богдана Хмельницького президент відзначив капітана Андрія Заїку з 14-ї окремої механізованої, орденами “За мужність” – сержанта Романа Прокопчука з 95-ї та солдата Віктора Климюка з 14-ї бригади. Також був нагороджений “Хрестом бойових заслуг” полковник Олександр Луценко.

“Відвідав шпиталь, де лікують наших військових після поранень. Подякував усьому колективу – лікарям, медичним сестрам, кожному й кожній, хто допомагає. Це надзвичайно важливо, щоб зараз допомагали кожен так, як може, конкретним підрозділам, конкретним напрямкам, конкретним нашим воїнам і всій державі. Єдність має проявлятися не лише в думках та словах, а й у діях, обов’язково – в активності заради спільних цілей, заради всієї нашої держави”, - наголосив голова держави.

Володимир Зеленський розповів, що сьогодні в Японії розпочала роботу Конференція щодо економічного зростання та відновлення в Україні. Зараз у Японії перебуває українська делегація на чолі з Денисом Шмигалем. Вже є десятки домовленостей, які посилять Україну.

“І щодо ситуації, на жаль, не схожої – ситуації, яка щодня демонструє ерозію солідарності. Те, що відбувається на нашому західному кордоні – кордоні з Польщею, – не можна сприймати як щось нормальне чи буденне. Потрібна проста й зрозуміла справедливість. Через польський кордон проходить лише 5% нашого агроекспорту. Тож насправді ситуація не в зерні, а, найімовірніше, в політиці. І під Купʼянськом, неподалік від кордону з Росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею мають просто знущальний вигляд. Потрібні спільні рішення, раціональні рішення, щоб вийти з цієї ситуації. Рішення наші з поляками передусім та всіх у Європі, кого турбує доля Європи”, - підкреслив президент України.