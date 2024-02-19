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Росіяни за день 11 разів атакували Дніпропетровську область

На щастя, минулося без жертв і постраждалих. 

Росіяни за день 11 разів атакували Дніпропетровську область
Наслідки обстрілів Дніпропетровської області 19 лютого 2024 року
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 19 лютого, росіяни 11 разів атакували Нікопольщину Дніпропетровської області. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни атакували Нікополь та Марганецьку громаду дронами-камікадзе та артилерією. 

Внаслідок обстрілів є пошкодження на території спортивного об’єкта та приватного підприємства. Понівечені 10 житлових будинків, 6 господарських споруд, газогони.

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На щастя, минулося без жертв і постраждалих. 

Крім того, вдень бійці ПвК "Схід" збили ракету в Криворізькому районі.

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області 19 лютого 2024 року
Фото: Сергій Лисак
Наслідки обстрілів Дніпропетровської області 19 лютого 2024 року

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області 19 лютого 2024 року
Фото: Сергій Лисак
Наслідки обстрілів Дніпропетровської області 19 лютого 2024 року

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області 19 лютого 2024 року
Фото: Сергій Лисак
Наслідки обстрілів Дніпропетровської області 19 лютого 2024 року

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області 19 лютого 2024 року
Фото: Сергій Лисак
Наслідки обстрілів Дніпропетровської області 19 лютого 2024 року

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області 19 лютого 2024 року
Фото: Сергій Лисак
Наслідки обстрілів Дніпропетровської області 19 лютого 2024 року

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області 19 лютого 2024 року
Фото: Сергій Лисак
Наслідки обстрілів Дніпропетровської області 19 лютого 2024 року

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