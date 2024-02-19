Сьогодні, 19 лютого, росіяни 11 разів атакували Нікопольщину Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Росіяни атакували Нікополь та Марганецьку громаду дронами-камікадзе та артилерією.
Внаслідок обстрілів є пошкодження на території спортивного об’єкта та приватного підприємства. Понівечені 10 житлових будинків, 6 господарських споруд, газогони.
На щастя, минулося без жертв і постраждалих.
Крім того, вдень бійці ПвК "Схід" збили ракету в Криворізькому районі.