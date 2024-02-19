На щастя, минулося без жертв і постраждалих.

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Наслідки обстрілів Дніпропетровської області 19 лютого 2024 року

Сьогодні, 19 лютого, росіяни 11 разів атакували Нікопольщину Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни атакували Нікополь та Марганецьку громаду дронами-камікадзе та артилерією.

Внаслідок обстрілів є пошкодження на території спортивного об’єкта та приватного підприємства. Понівечені 10 житлових будинків, 6 господарських споруд, газогони.

На щастя, минулося без жертв і постраждалих.

Крім того, вдень бійці ПвК "Схід" збили ракету в Криворізькому районі.

Фото: Сергій Лисак Наслідки обстрілів Дніпропетровської області 19 лютого 2024 року

Фото: Сергій Лисак Наслідки обстрілів Дніпропетровської області 19 лютого 2024 року

Фото: Сергій Лисак Наслідки обстрілів Дніпропетровської області 19 лютого 2024 року

Фото: Сергій Лисак Наслідки обстрілів Дніпропетровської області 19 лютого 2024 року

Фото: Сергій Лисак Наслідки обстрілів Дніпропетровської області 19 лютого 2024 року