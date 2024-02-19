​Авдіївка. Ми йдемо
​Авдіївка. Ми йдемо
Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію — Фредеріксен
Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію — Фредеріксен
Російські окупанти розстріляли двох українських полонених
Російські окупанти розстріляли двох українських полонених
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
У Будапешті відбувся масштабний мітинг проти уряду Орбана
У Будапешті відбувся масштабний мітинг проти уряду Орбана
У Львові стався вибух на промисловому об'єкті — ОВА
У Львові стався вибух на промисловому об'єкті — ОВА
ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
Фермери з Європи хочуть повністю заблокувати українсько-польський кордон
Фермери з Європи хочуть повністю заблокувати українсько-польський кордон
Деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу наших підрозділів з Авдіївки, – Тарнавський
Деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу наших підрозділів з Авдіївки, – Тарнавський
ГоловнаСуспільствоВійна

Міноборони почало тестування тканин для антитепловізійної накидки

У разі успішних випробовувань вироби із матеріалу будуть непомітними для ворожих тепловізорів та приладів нічного бачення. 

Міноборони почало тестування тканин для антитепловізійної накидки
Міноборони тестує "невидимий" матеріал
Фото: Міноборони

Українське Міноборони тестує матеріал, який поглинатиме інфрачервоне випромінювання та буде непомітним для ворожих тепловізорів та приладів нічного бачення. Тестування п’яти зразків проходить у Центральному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення

Про це повідомили у Міністерстві оборони. 

Очікується, що матеріал поглинатиме інфрачервоне випромінювання. У разі успішного завершення розробок цей виріб допоможе українським військовим залишатися непомітними для ворожих тепловізорів та приладів нічного бачення. 

"Специфіка в тому, що нам необхідно створити матеріал, який поглинатиме інфрачервоне випромінювання та матиме низьку теплопровідність. Наша мета – якомога надійніше замаскувати військових і техніку від ворога", – зауважив заступник Міністра оборони Віталій Половенко.  

Як йдеться у повідомленні, матеріали для виготовлення тканини анти-тепловізійної накидки повинні бути гнучкими та стійкими до навколишнього середовища: атмосферних опадів, не вигорати на сонці, мати маскувальні властивості на місцевості. 

У міноборони тестують &quot;невидиму накидку
Фото: Міністерство оборони
У міноборони тестують "невидиму накидку

Наразі тестування тривають. 

У Міноборони нагадали, що загалом від початку року в Центральному управлінні вже затвердили шість удосконалених зразків одягу: зимові рукавички, куртки, утеплені штани, термобілизну та футболки. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies