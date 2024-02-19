Міноборони почало тестування тканин для антитепловізійної накидки

Українське Міноборони тестує матеріал, який поглинатиме інфрачервоне випромінювання та буде непомітним для ворожих тепловізорів та приладів нічного бачення. Тестування п’яти зразків проходить у Центральному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення
Про це повідомили у Міністерстві оборони.
Очікується, що матеріал поглинатиме інфрачервоне випромінювання. У разі успішного завершення розробок цей виріб допоможе українським військовим залишатися непомітними для ворожих тепловізорів та приладів нічного бачення.
"Специфіка в тому, що нам необхідно створити матеріал, який поглинатиме інфрачервоне випромінювання та матиме низьку теплопровідність. Наша мета – якомога надійніше замаскувати військових і техніку від ворога", – зауважив заступник Міністра оборони Віталій Половенко.
Як йдеться у повідомленні, матеріали для виготовлення тканини анти-тепловізійної накидки повинні бути гнучкими та стійкими до навколишнього середовища: атмосферних опадів, не вигорати на сонці, мати маскувальні властивості на місцевості.
Наразі тестування тривають.
У Міноборони нагадали, що загалом від початку року в Центральному управлінні вже затвердили шість удосконалених зразків одягу: зимові рукавички, куртки, утеплені штани, термобілизну та футболки.