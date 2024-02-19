Міноборони почало тестування тканин для антитепловізійної накидки

У разі успішних випробовувань вироби із матеріалу будуть непомітними для ворожих тепловізорів та приладів нічного бачення.

Українське Міноборони тестує матеріал, який поглинатиме інфрачервоне випромінювання та буде непомітним для ворожих тепловізорів та приладів нічного бачення. Тестування п’яти зразків проходить у Центральному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Очікується, що матеріал поглинатиме інфрачервоне випромінювання. У разі успішного завершення розробок цей виріб допоможе українським військовим залишатися непомітними для ворожих тепловізорів та приладів нічного бачення.

"Специфіка в тому, що нам необхідно створити матеріал, який поглинатиме інфрачервоне випромінювання та матиме низьку теплопровідність. Наша мета – якомога надійніше замаскувати військових і техніку від ворога", – зауважив заступник Міністра оборони Віталій Половенко.

Як йдеться у повідомленні, матеріали для виготовлення тканини анти-тепловізійної накидки повинні бути гнучкими та стійкими до навколишнього середовища: атмосферних опадів, не вигорати на сонці, мати маскувальні властивості на місцевості.

Фото: Міністерство оборони У міноборони тестують "невидиму накидку

Наразі тестування тривають.

У Міноборони нагадали, що загалом від початку року в Центральному управлінні вже затвердили шість удосконалених зразків одягу: зимові рукавички, куртки, утеплені штани, термобілизну та футболки.